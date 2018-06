Patty Pravo, grave lutto per la cantante: è morta la madre Bruna

È morta la madre di Patty Pravo: aveva 91 anni

Grave lutto per Patty Pravo: è morta la madre Bruna. La signora aveva 91 anni ed è dunque deceduta per vecchiaia. A riportare la notizia è il sito de Il Gazzettino, storico quotidiano di Venezia, città natale della cantante il cui vero nome è Nicoletta Strambelli (età 70 anni). La signora Bruna da parecchio tempo aveva lasciato il centro storico lagunare per andare a vivere in terraferma. In questi anni, abitava a Maerne di Martellago. Qui si sono tenuti i funerali dell’anziana, che era molto legata alla figlia Patty. La Pravo ha spiegato in più di un’intervista che i suoi genitori (il padre Aldo è deceduto tempo fa) hanno sempre abitato in terraferma mentre lei è cresciuta nel centro storico di Venezia, vivendo per molti anni nel sestiere di Santa Marta insieme ai nonni. Dopo la morte del nonno Domenico, Patty Pravo è andata a Londra, ma dopo poco è tornata in Italia trasferendosi a Roma, dove ha cominciato a farsi notare nel mondo della musica col nome di Guy Magenta.

Il rapporto di Patty Pravo con la madre Bruna

“Mamma l’ho conosciuta tardi. Aveva avuto un parto spaventoso e una depressione terribile che è durata un anno. Non poteva tirarmi su, quindi vivevo dai nonni paterni. Nonno le aveva preso una bella villa fuori città, lei poi si è risposata e ha avuto altri due bambini”, ha raccontato Patty Pravo in un’intervista a Vanity Fair. “Oggi ci frequentiamo. Ha 91 anni, va in giro con ragazzi di 30-40 e li fa ubriacare con gli spritz. Va in moto con mio fratello e si incazza perché deve stare dietro. E poi le piace andare al poligono a sparare: becca il centro senza occhiali”, ha aggiunto l’artista, oggi impegnata nel ruolo di giurata a Ora o mai più su Rai Uno.

Patty Pravo vita privata: la cantante non ha mai avuto figli

Patty Pravo non è mai diventata mamma. “Non avrei mai potuto. I bambini vanno tirati su bene, non si possono portare in tour con la tata. I figli dei grandi artisti hanno fatto tutti una brutta fine. E poi non si sa mai: che mamma sarei stata?”, ha confidato la ragazza del Piper.