Patrizia Pellegrino torna a commentare il canna-gate all’Isola dei famosi. Ecco le dichiarazioni in un’intervista al settimanale Nuovo.

Patrizia Pellegrino: “Per la droga ho perso mio fratello”

“A causa della droga ho perso mio fratello Aldo (aveva 39 anni, ndr) 19 anni fa. Ragazzi, state lontani da certe sostanze!”, è l’appello dell’attrice alla rivista, che segue a quello fatto in diretta a Pomeriggio Cinque.

“È importante parlarne in tv – aggiunge -, se c’è una persona che si sta avvicinando a uno spinello e riusciamo a fargli venire paura è già una vittoria, è una famiglia salvata. Perché quando il male entra in gioco non è a rischio solo il ragazzo ma lo sono tutti quelli che gli stanno vicino. È successo a noi: siamo devastati e non guariremo mai più”.

Patrizia Pellegrino parla del canna-gate e di Francesco Monte

La vicenda del presunto consumo di marijuana da parte di alcuni concorrenti dell’Isola dei famosi ha fatto riemergere il suo dolore.

E su Francesco Monte (per il quale non vi sono prove evidenti o filmati che dimostrino quanto è stato detto contro lui) la Pellegrino dichiara: “È un ragazzo bello, sano e pieno di vita. Se fosse vero ciò che ha fatto lui non capisce che questa vicenda ha una doppia faccia? È un pericolo non solo per la sua carriera, che adesso è in bilico, ma anche e soprattutto per lui stesso. Perché credo che sentirà sempre di aver voglia di provare cose nuove e molte di queste sono davvero sostanze da evitare”.

Patrizia Pellegrino giudica il comportamento di Eva Henger all’Isola

Lei cosa avrebbe fatto al posto di Eva Henger? “Non mi sarei esposta così tanto senza aver avuto prima un confronto con la produzione. Quando partecipi a una trasmissione così importante e seguita, prima di esporti per una situazione del genere devi parlarne in privato con gli addetti ai lavori. Io non avrei fatto di testa mia”.

Alcuni la accusano: “Se fosse vero che ha mentito sarebbe tremendo. Certo, si è lasciata prendere dalla negatività del momento, perché Francesco l’aveva nominata, ma da mamma io l’avrei perdonato. Insomma, Eva ha fatto bene a confessare la sua verità, ma ha sbagliato il momento in cui l’ha detta”.