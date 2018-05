Patrizia Bonetti: rivelazioni bollenti su Gianluca Vacchi e non solo

Grande Fratello, Patrizia Bonetti si svela: com’è Gianluca Vacchi a letto e altre rivelazioni

Patrizia Bonetti è senza dubbio una delle concorrenti più belle ed interessanti entrate nella Casa del Grande Fratello 15. Purtroppo, la giovane ragazza di Bologna non ha avuto abbastanza tempo a sua disposizione per farsi conoscere fino in fondo dal pubblico. I fan del reality-show hanno preferito eliminarla, facendo restare in Casa altre persone. Nonostante sia andata via e sia tornata alla sua vita reale, l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi continua a far parlare di sé, finendo sempre al centro dell’attenzione. Questa volta, la giovane ha lasciato tutti a bocca aperta con delle rivelazioni a dir poco bollenti sulla sua vita privata e sul suo ex amore.

Patrizia Bonetti dopo il GF 15: dettagli bollenti su Gianluca Vacchi

Patrizia si è sottoposta al gioco ‘obbligo o verità’ del Grande Fratello 2018. La ragazza non si è sottratta a nessuna domanda, se non ad una in particolare. Tra le verità pescate le è infatti capitata una richiesta molto curiosa e soprattutto intima. La Bonetti ha pescato un biglietto con cui le si chiedeva se avesse mai mandato foto di sé senza abiti via chat. In ogni caso, tolta questa, l’ex concorrente del reality-show condotto da Barbara d’Urso ha rispsto ad ogni singola domanda. Com’è Gianluca Vacchi a letto? Senza giri di parole, la giovane ha dichiarato: “…. È un toro! Va bene?” Una curiosità questa che non avrà lasciato indifferente nessuno, in primis le fan del noto imprenditore. Interessante anche il regalo più costoso ricevuto da un uomo: una macchina Carrera 911 4s della Porshe.

Grande Fratello, Patrizia Bonetti: verità piccanti e non solo

Patrizia Bonetti ha anche confessato di aver tradito. L’ex gieffina ha spiegato che in passato non ha avuto il coraggio di lasciare subito, tanto da arrivare a tradire. Parlando invece dei concorrenti ancora in Casa, la ragazza ha dichiarato che la persona che più puzza è Alberto. Secondo la Bonetti, il giovane di Viterbo ha un rapporto complicato con acqua e deodorante.