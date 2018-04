Patrizia Bonetti piange al GF, Mariana la consola: pubblico scioccato

Grande Fratello, Patrizia Bonetti in lacrime per colpa di Aida: Mariana l’abbraccia, pubblico infuriato

I concorrenti del Grande Fratello hanno occupato questo Martedì pensando solo ad una cosa: chi ha vomitato nel lavandino? Dopo svariate ora, Aida Nizar ha confessato la verità. Di fronte alla rivelazione della spagnola, ogni inquilino della Casa più spiata d’Italia ha avuto una sua personalissima reazione. Patrizia Bonetti è infatti finita in lacrime proprio a causa di questa spiacevole vicenda. La giovanissima ragazza è stata accusata di essere stata proprio lei a rigurgitare e a lasciare il bagno completamente sporco. Ora che la verità è venuta a galla, la bolognese non è riuscita a trattenere le lacrime. La Bonetti si è sentita puntare il dito contro dalle stesse persone che credeva fossero sue amiche. Ora che tutti hanno scoperto chi è realmente il colpevole, Patrizia può finalmente tornare a vivere serenamente in mezzo agli altri.

Patrizia Bonetti piange, Mariana l’abbraccia: pubblico del Grande Fratello indignato

In ogni caso, il pubblico del GF 15 ha spostato la propria attenzione su un altro particolarissimo dettaglio. Di fronte al pianto di Patrizia, Mariana è corsa da lei per abbracciarla e calmarla. Il gesto della modella non è stato affatto apprezzato dai telespettatori. Nel corso della seconda diretta condotta da Barbara d’Urso, la Falace ha nominato proprio la Bonetti. In ogni caso, la bionda non ha ancora svelato niente. I fan del reality-show di Canale 5 si sono mostrati a dir poco contrariati davanti l’atteggiamento di Mariana. In molti non capiscono come possa consolare la stessa persona che ha mandato in nomination.

GF 15, telespettatori contro Mariana Falace: ecco cosa è successo

La Falace pare abbia infastidito il pubblico della trasmissione di Canale 5. Secondo la maggior parte delle persone, la bionda dovrebbe rivelare a Patrizia di averla nominata, senza fare la ‘finta amica’. Senza dubbio, tutto verrà a galla nel corso della prossima diretta e chissà come la prendere la bella Bonetti. Senza dubbio dobbiamo prepararci a grandi colpi di scena.