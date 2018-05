Patrizia Bonetti entra nella Casa del Grande Fratello durante la diretta: lo scontro contro Mariana e Favoloso

Da quando Patrizia Bonetti ha abbandonato il Grande Fratello del suo rientro in Casa si è parlato tanto in TV. L’ex gieffina, nello specifico, non avrebbe particolarmente gradito l’atteggiamento di una delle concorrenti rimaste all’interno del gioco, ovvero della sua amica Mariana. Le due ragazze avevano legato molto all’interno del reality ma alcune cose saltate fuori dopo la sua uscita avrebbero fatto cambiare idea a Patrizia. La Falace infatti ha nominato Patrizia alle sue spalle, nascondendo poi tutto a quest’ultima. Come se non bastasse, inoltre, a deludere molto la Bonetti sarebbe stato anche il feeling sospetto venutosi a creare tra Mariana e Favoloso negli ultimi giorni, sempre più vicini e intimi nella Casa.

Grande Fratello, Patrizia Bonetti insulta Mariana Falace: “Sei una persona schifosa”

Una volta entrata in Casa Patrizia ha subito preso la parola senza nemmeno salutare Mariana. “Questo è un gioco, ho deciso di giocare anche’io ma tu sei una persona schifosa” ha esordito dicendo la Bonetti “Dai del falso a Luigi e a Veronica e la prima falsa e la prima manipolatrice sei tu”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Ti ha visto tutta Italia, tutti sanno quello che hai fatto… sei una persona disgustosa… Non sono io la gatta morta che si struscia a Luigi”. La reazione di Mariana? Agli insulti ricevuti da parte di Patrizia Bonetti ha risposto dicendo: “Mi assume tutte le mie responsabilità del gesto… Non ho giustifiche di come mi sono comportata”.

Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso si rivedono: il confronto in diretta al Grande Fratello

Subito dopo Mariana a Patrizia Bonetti è stata concessa la possibilità di rivedere Luigi Favoloso. Con l’occasione, infatti, la ragazza ha potuto fare chiarezza su i dubbi che questa settimana hanno lo hanno assillato. “Mi è dispiaciuto molto… perché questo avvicinamento con Mariana e perché hai messo in dubbio che io qua dentro sia stata vera?” ha subito domandato Patrizia a quest’ultimo. La risposta di Luigi? “Non credo di aver fatto degli errori con Mariana e non ho messo in dubbio quello che tu sei stata qua dentro”. lo stesso, poi, non ha potuto fare a meno di parlare ancora una volta di Nina Moric. Lei rimane una situazione irrisolta che, una volta fuori, Favoloso vuole chiarire assolutamente.