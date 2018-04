Grande Fratello: chi è il fidanzato di Patrizia Bonetti e chi sono stati gli ex fidanzati famosi

Patrizia Bonetti (22 anni), la concorrente del Grande Fratello 15, si è fidanzata poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. A rivelarlo Barbara d’Urso, la conduttrice del reality show, a Pomeriggio 5. In realtà non è chiaro se si tratta di un fidanzamento già importante o solo di una semplice conoscenza. Per il momento non si conosce neppure il nome del fortunato ma solo il suo lavoro: è un imprenditore. Patrizia rivelerà qualche dettaglio durante la sua permanenza nella trasmissione? Intanto sono venuti a galla i nomi degli ultimi tre ex fidanzati della modella e figlia di papà. Tutti e tre hanno una cosa in comune: sono volti conosciuti al mondo dello spettacolo.

Patrizia Bonetti ha avuto tre ex fidanzati famosi

Prima di conoscere l’attuale fidanzato imprenditore, Patrizia Bonetti ha amato quando aveva solo 19 anni Stefano Ricucci. Quest’ultimo è l’imprenditore che nel 2005 ha sposato Anna Falchi, dalla quale ha poi divorziato nel 2007. La relazione tra Patrizia e Stefano ha fatto scalpore per la differenza d’età: lei classe 1995, lui classe 1962. Ma non è durata troppo ed è finita in maniera burrascosa, tanto che oggi i due non hanno alcun rapporto.

Successivamente la gieffina ha incontrato Gianluca Vacchi, con il quale ha pure convissuto. Ma la storia è poi naufragata e Vacchi e Patrizia sono rimasti amici.

Per qualche mese la concorrente del Grande Fratello ha frequentato Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio. Tra la modella e il figlio d’arte è rimasto un rapporto amichevole.

Grande Fratello: chi è Patrizia Bonetti

Patrizia Bonetti è nata e cresciuta a Bologna, ma vive a Roma dove studia Scienze Politiche alla Luiss. Oltre a studiare, fa anche la modella e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Vive nel lusso e gira con l’autista. È molto attenta al suo aspetto fisico: si cura con creme e integratori e pratica con assiduità pilates, tennis e crossfit.