Paris Hilton matrimonio: ecco quando e dove si sposa la ricca ereditiera

Paris Hilton matrimonio: Data e luogo delle nozze della ricca ereditiera con Chris Zylka

Quando si sposa Paris Hilton? E dove verrà celebrato il matrimonio tra lei e Chris Zylka? Queste e tante altre domande simili sulle nozze i fan della ricca ereditiera stanno continuando a farsi da quando hanno saputo del suo fidanzamento. L’anello regalato dal suo fidanzato (costato 16 milioni di euro) ha inevitabilmente catturato l’attenzione degli appassionati di gossip che, da allora, stanno continuando a chiedersi come e con quali sorprese Paris Hilton stupirà gli invitati il giorno del suo matrimonio. Alcuni dettagli sull’evento, oggi, li rivela proprio il settimanale di Grazia nel suo ultimo numero, svelando per l’appunto la data e il luogo delle nozze (possibili).

Quando e dove si sposa Paris Hilton? Le ultime novità sul matrimonio con Chris Zylka

Stando a quanto riportato da Grazia, Paris Hilton potrebbe sposare il suo fidanzato Chris Zylka a fine estate. Il giorno esatto, al momento, è ancora top segret. Riguardo al luogo in cui invece pare che la cerimonia verrà celebrata, sempre sul giornale, è emerso un altro importante dettaglio. Il matrimonio di Paris Hilton, infatti, dovrebbe tenersi in una delle tante tenute della famiglia Hilton, negli Hamptons. Chi verrà chiamato a partecipare all’evento, ovviamente, ancora non possiamo saperlo. Paris Hilton, infatti, potrebbe sempre optare per una cerimonia intima oppure, come da suo stile, scegliere di festeggiare il grande evento in pompa magna.

Paris Hilton si sposa: la proposta di matrimonio del fidanzato Chris Zylka

La foto della proposta di matrimonio fatta da Chris Zylka a Paris Hilton (così come quella dell’anello di fidanzamento da quest’ultimo regalato) ha fatto subito il giro del web. L’immagine è stata condivisa dall’ereditiera in persona su tutti i suoi profili social dove, per l’occasione, la stessa ha scritto: “Sono così felice ed entusiasta di essere fidanzata con l’amore della mia vita. Il mio migliore amico e anima gemella. Perfetto per me in ogni modo. Mi sento come la ragazza più fortunata del mondo! Tu sei il mio sogno che si avvera”.