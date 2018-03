Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati: lei in vacanza con un altro

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati: accanto all’ex di Amici spunta un altro uomo

Della crisi tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si era già parlato negli scorsi mesi. A confermare il ritorno di fiamma, però, erano stati poi i diretti interessati che, in diverse occasioni, avevano dichiarato di aver superato tutto e di essere tornati insieme più innamorati di prima. A confermare la loro rottura definitiva, tuttavia, oggi è stato proprio il settimanale di Alfonso Signorini. Nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, infatti, è possibile leggere la notizia relativa alla fine della loro storia. Nello stesso paragrafetto dedicato alla coppia, inoltre, un ulteriore dettaglio interessante è stato riportato a tal proposito. Diana Del Bufalo, nello specifico, sarebbe volata alle Maldive con un altro uomo e questo, stando a quanto riportato da Chi, avrebbe molto infastidito l’ormai suo ex Paolo Ruffini.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati: chi è l’uomo che ha preso il posto del presentatore di Colorado?

Se seguite il profilo Instagram di Diana Del Bufalo probabilmente già lo sapete: l’ex allieva di Amici è volata alle Maldive. Con lei, inoltre, ci sono anche due ex volti di Uomini e Donne, ovvero Fabio Colloricchio e Nicola Mazzocato. A dare molto fastidio a Paolo Ruffini, però, non è la loro presenza. Come si legge su Chi, infatti, “Diana Del Bufalo è volata alle Maldive insieme all’amico e attore Cristiano Caccamo”. Il settimanale, molto probabilmente volontariamente, ha messo tra virgolette la parola “amico” e poi, rincarando la dose, ha anche aggiunto che Diana è partita “Per metabolizzare la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini (che non l’ha presa tanto bene…)”. Qui, dunque, molto probabilmente gatta ci cova.

È davvero finita tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo? Ancora nessuna conferma ufficiale da parte dei due

Non è passato molto tempo da quando Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono mostrati felici e innamorati ad Amici. Sulla fine della loro storia, tuttavia, i diretti interessati ancora non si sono espressi, tant’è che sul profilo social di Diana ci sono ancora le foto di lei insieme a quello che, ormai, dovrebbe essere il suo ex fidanzato. Prima o poi si esprimeranno? Staremo a vedere.