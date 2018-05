Paola Perego ritorna in Rai con un nuovo programma

Il ritorno di Paola Perego con un nuovo programma su Rai 1

Una indiscrezione di Davide Maggio vedrebbe il ritorno di Paola Perego in televisione, in Rai per la precisione. Dopo Superbrain e Parliamone Sabato che costò la vera e propria cacciata della Perego a causa di una frase che portò allo scandalo (“Su Internet ho trovato un articolo che elenca i motivi per cui una donna dell’Est è meglio di una donna italiana” disse Paola Perego), la conduttrice è pronta a far rientro sui piccoli schermi con una nuova proposta. Il progetto del programma sarebbe già pronto e sarà tutto al femminile. La Perego, infatti, dovrà intervistare sei donne e da qui nascerà un confronto. Il confronto non si terrà in un classico studio televisivo, al contrario in una camera d’hotel. Non un luogo scelto a caso, sicuramente. Le donne, nella stanza di un albergo, potranno sentirsi più a loro agio, senza pubblico, potranno raccontare e raccontarsi facendo anche qualche confidenza in più.

Quando vedremo il nuovo programma di Paola Perego in tv?

Ancora presto per avere una data per la messa in onda. Quel che sembra certo, secondo Davide Maggio, è che le registrazioni delle puntate non tardano ad essere girare, probabilmente per poter permettere la messa in onda già quest’estate. Inoltre, il programma verrà trasmesso in seconda serata. Non è stato svelato nemmeno il titolo per il momento e forse ancora non c’è.

Paola Perego è impegnata in radio

La Perego, intanto, è impegnata in radio. Su Radio 2, infatti, sarà trasmesso Al posto del cuore, un programma che vede la conduzione di Paola Perego, per la prima volta ai microfoni di una radio.