Francesco Monte e Paola Di Benedetto news: la modella beccata insieme a Eva Henger

Se Francesco Monte e Eva Henger non hanno ancora fatto pace a causa del canna-gate, Paola Di Benedetto non ha alcun problema a mostrarsi accanto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Madre Natura e l’ungherese sono state ospiti dell’ultima puntata di Casa Signorini: sedute vicino, si sono riprese nei momenti di pausa in un video postato poi su Instagram dalla Henger. Dunque, nessun astio o rancore tra Paola e Eva, che sono apparse invece sorridenti e serene. Come l’avrà presa Monte? La Di Benedetto ha confessato nel salotto di Alfonso Signorini che la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne continua a gonfie vele, anche se al momento non si può ancora parlare di amore con la A maiuscola.

Paola Di Benedetto non è ancora innamorata di Francesco Monte

“Non sono innamorata. Non posso ancora permettermelo, ma ci sono buone basi” ha spiegato Paola Di Benedetto a proposito del suo rapporto con Francesco Monte. Da quando la modella vicentina ha lasciato l’Honduras, i due trascorrono tanto tempo insieme ma per il momento preferiscono andarci con i piedi di piombo. Del resto, entrambi escono da due storie lunghe e importanti: lui con la sorella di Belen Cecilia Rodriguez; lei con il calciatore e prossimo concorrente del Grande Fratello Matteo Gentili.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte: nessuna convivenza

La storia tra Francesco e Paola procede a meraviglia ma né Monte né la Di Benedetto vogliono accelerare i tempi. Per questo una convivenza non è nei progetti immediati della coppia.