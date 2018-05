Paola Di Benedetto ha il naso rifatto: l’ammissione a Matrix Chiambretti

Dopo mesi di gossip e di foto incriminate, Paola Di Benedetto lo ha finalmente ammesso: qualche anno fa si è rifatta il naso. Davanti alle evidenti immagini proposte da Piero Chiambretti a Matrix Chiambretti, Madre Natura non è riuscita a negare. All’epoca del suo primo concorso di bellezza, la modella appariva molto diversa da oggi, con un naso piuttosto pronunciato. Un naso che oggi non appartiene più a Paola, felice del suo ritocchino estetico. “Sono a favore della chirurgia estetica sana” ha chiarito la Di Benedetto, che in passato ha sicuramente provato disagi e complessi per quel naso troppo “ingombrante”. “Sì, ho rifatto il naso e ora sto meglio”, ha ammesso l’ex fidanzata di Francesco Monte. Ma cos’altro ha ritoccato Paola Di Benedetto?

La confessione di Paola Di Benedetto a Matrix Chiambretti

Nel programma di Piero Chiambretti, Paola Di Benedetto ha chiarito di non aver ritoccato altro oltre al naso. In barba a tutte le malelingue, il suo seno non è rifatto. “È tutto naturale. L’ho preso da mia madre, anche lei è prosperosa” ha puntualizzato la giovane. Quindi, naso a parte, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è naturale al cento per cento. E a chi continua a confrontare foto di quando era più piccola con quelle di oggi, Paola ha replicato: “Lì avevo 18 anni, ora ne ho 23. Ci sono delle cose che cambiano anche senza chiurgia estetica, come la forma delle sopracciglia ecc…”.