Paola Di Benedetto e Monte si sono lasciati: lo sfogo di Francesco

Paola Di Benedetto conferma la fine della storia con Monte: il messaggio di Francesco sui social

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati, ormai è ufficiale. La prima a dare la notizia è stata proprio l’ex Madre Natura di Ciao Darwin in un’intervista rilasciata a Chi (in edicola domani mercoledì 9 maggio). Pochi minuti fa, inoltre, anche Francesco Monte sui social ha confermato la versione data da quella che ormai è la sua ex ragazza. Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, nello specifico, Monte ha spiegato il perché del suo silenzio, affermando di aver chiuso con Paola ma di aver mantenuto comunque con quest’ultima dei rapporti civili. Di comune accordo, stando a quanto emerso, entrambi avrebbero deciso di affrontare la cosa privatamente, evitando di rilasciare interviste aventi ad oggetto i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati: l’ex tronista rompe il silenzio e chiede rispetto

“Io e Paola non stiamo più insieme” esordisce Monte sui social “Le motivazioni restano private quindi chiedo la cortesia di accettare e di farvi bastare questo”. L’ex di Cecilia Rodriguez, inoltre, ha anche scritto: “Come due persone mature abbiamo mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco”. Francesco, in fine, il suo lungo messaggio lo ha concluso dicendo: “Ciò che porta due persone a prendere strade diverse è giusto che resti nell’intimità, proprio come ho sempre fatto e gestito le mie situazioni personali”.

Paola Di Benedetto: Ecco perché è finita con Francesco Monte

Come già accennato sopra, Paola Di Benedetto ha raccontato al settimanale Chi i motivi che avrebbero spinto lei e Monte a lasciarsi.“Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte” ha affermato durante l’intervista Paola ‘‘Francesco mi ha detto non diamo spiegazioni. Io mi sono fidata. Ho sbagliato”.