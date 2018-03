Paola Di Benedetto a Mattino 5: presentazioni in famiglia per Monte

Mattino 5, Paola Di Benedetto: presentazioni ufficiali per Monte e altre rivelazioni

Paola Di Benedetto è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 insieme al suo amico e compagno d’avventura Filippo Nardi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata a parlare dell’esperienza vissuta in Honduras. Ovviamente, non si è potuto evitare di nominare anche il bel Francesco Monte. I due sono ormai fidanzati ufficialmente e la fantastica Madre Natura di Ciao Darwin ha rivelato ai telespettatori alcuni dettagli in più sul loro rapporto. In questi ultimi giorni si è fatto spesso un confronto tra la Di Benedetto e Cecilia Rodriguez. A quanto pare, la nuova fiamma dell’ex tronista di Uomini e Donne non è assolutamente gelosa. La giovanissima ragazza crede che sia un capitolo definitivamente chiuso e per questo crede che sia giusto che il suo uomo volti pagina e si rifaccia una vita.

Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto e Francesco Monte: presentazioni in famiglia, rivelazione a Mattino 5

Seppur Paola Di Benedetto non voglia ancora azzardare a parlare di innamoramento, rivela di essere davvero molto presa da Monte. In ogni caso, le presentazioni in famiglia sono già arrivate. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato a Mattino 5 che una volta conclusa la diretta in cui ha ricevuto il mazzo di rose rosse, Francesco l’ha raggiunta in albergo. Nella hall dell’hotel, i due si sono baciati e accanto a loro c’erano tutti i familiari di lei. E così, la Di Benedetto ha già avuto modo di presentare il bel giovane ai suoi genitori.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte dopo l’Isola: un particolare dettaglio sulla coppia

Paola e Francesco non si sono mai separati da quanto la Di Benedetto è tornata dall‘Honduras. In ogni caso, non sembrano aver avuto ancora modo di restare realmente soli. Tra una risata e l’altra, Madre Natura e Filippo Nardi hanno dichiarato di aver sempre dormito insieme nel corso di quest’ultima settimana. I tre amici dell’Isola si sono infatti ritrovati a dividere il letto anche in Italia.