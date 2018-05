Paola Di Benedetto, l’amore tra Matteo e Alessia al GF: parla l’ex naufraga

Paola Di Benedetto dice la sua sulla storia tra Matteo e Alessia al Grande Fratello

A Mattino 5 Paola Di Benedetto commenta la relazione dell’ex Matteo Gentili e Alessia Prete, nata al Grande Fratello. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 ha rivelato di non essere per nulla infastidita nel vedere il calciatore insieme alla gieffina. Anzi, madre natura ammette di essere felice per lui, qualora riuscisse davvero a trovare la persona giusta. A questo punto, Paola dichiara di essere convinta del fatto che fuori dai reality poi la vita delle coppie cambi radicalmente. Un esempio è proprio la sua storia con Francesco Monte, afferma la Di Benedetto con aria triste. Federica Panicucci chiede poi all’ex naufraga cosa pensa di Alessia. Paola rivela che la Prete potrebbe essere la persona giusta per Matteo, in quanto è molto bella e morta come piace a lui. Ma gli opinionisti in studio cercano di comprendere se davvero la Di Benedetto non sia infastidita dalla nuova storia dell’ex fidanzato. Paola ribadisce di non poterlo essere, visto che la loro storia è finita ormai da molti mesi. Poi, l’ex naufraga ci tiene a ricordare che lei stessa è stata con un’altra persona negli ultimi tempi.

Paola Di Benedetto dà un consiglio all’ex Matteo Gentili al Grande Fratello

“Rivedendo Matteo è come se vedessi me stessa nei confessionali dell’Isola”, rivela Paola a Mattino 5. La Di Benetto afferma di essere sincera e di essere molto felice per il Gentili. Non tutti, però, sembrano convinti del fatto che il gieffino sia realmente interessato ad Alessia. Tutti sanno che le storie d’amore all’interno di un reality riescono sempre a entusiasmare i telespettatori. Pertanto, a detta di molti, Matteo potrebbe aver iniziato questa relazione con lo scopo di arrivare al pubblico. Intanto, Paola ci tiene a dare un consiglio al gieffino. “Non correre e non ascoltare sempre cosa dice la gente”. La Di Benedetto ora si ritrova a dover affrontare la rottura con Monte, a cui si era legata molto.

Matteo Gentili sta fingendo con Alessia Prete? Paola Di Benedetto intanto pensa alla fine della sua storia con Monte

Proprio dopo la fine della sua breve storia con Monte, Paola ci tiene a dare questo importante consiglio al suo ex fidanzato. Eppure in studio, Giulia Provvedi dichiara di non essere pienamente d’accordo con la Di Benedetto, visto che varie coppie nate nei reality stanno ancora insieme. Dunque, non ci resta che attendere per capire se la storia tra Matteo e Alessia al Grande Fratello durerà oppure no.