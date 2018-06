Paola Di Benedetto beccata insieme all’ex Velino Pierpaolo Pretelli

Paola Di Benedetto e Pierpaolo Pretelli stanno insieme? Le foto di Spy

Da quando ha partecipato all’Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto è una delle donne più desiderate in Italia. Archiviata la breve relazione con Francesco Monte, Madre Natura è ora corteggiata da Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di Striscia la notizia e la modella vicentina sono stati sorpresi dal settimanale Spy durante un’uscita tete-a-tete. A quanto pare i due non sono ancora fidanzati ma Pierpaolo è parecchio interessato a Paola. Quest’ultima, invece, cerca di andarci con i piedi di piombo dopo la delusione avuta da Monte e la storia d’amore con Matteo Gentili durata ben quattro anni e finita in modo burrascoso.

Le parole di Paola Di Benedetto su Pierpaolo Pretelli

“In questo momento non ho interesse a iniziare una nuova storia”, ha puntualizzato Paola Di Benedetto alla rivista Mondadori. Dunque – almeno per ora – Madre Natura considera Pierpaolo Pretelli solo un amico. Ma si sa che tra l’amore e l’amicizia c’è la distanza di un bacio… i due inizieranno a breve una storia d’amore? Staremo a vedere…Nel frattempo è ormai chiaro che Pierpaolo ha definitivamente chiuso con Ariadna Romero. Pretelli e l’attrice cubana si sono lasciati qualche mese dopo la nascita del figlio Leonardo. I due sono entrati in crisi dopo il parto di Ariadna e non sono più riusciti a superare i loro problemi.