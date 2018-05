Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati: la crisi non è stata superata

Altro che crisi: è definitivamente finita tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte! A farlo sapere è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a Domenica Live. Il giornalista, a quanto pare, ha di recente incontrato Madre Natura e ha scoperto che la giovane ha mollato l’ex tronista di Uomini e Donne. Sì, avete capito: sembra che sia stata proprio Paola a chiudere questa relazione iniziata solo pochi mesi fa. Il motivo? Pare che la Di Benedetto non fosse così innamorata di Francesco come pensava. “Ora sono entrambi single”, ha assicurato Alessi. Barbara d’Urso ha appreso scioccata la notizia e con un dilemma: dovrà dirlo a Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello?

Le parole di Paola Di Benedetto sulla crisi con Francesco Monte

Qualche giorno fa è stata Paola ad annunciare la crisi con Francesco, non scendendo però nei particolari. “Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Io confido anche nell’intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, c’è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l’Italia, anche io, e niente…confido nell’intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso”, ha detto la Di Benedetto.

Francesco Monte preferisce il silenzio: nessuna parola su Paola

Diverso il comportamento di Francesco Monte: anche se attivo sui social network, il giovane ha deciso di non spendere neppure una parola sulla situazione con Paola Di Benedetto. Romperà prima o poi questo silenzio?