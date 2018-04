Paola Di Benedetto: la frecciatina di Matteo Gentili al Grande Fratello

Matteo Gentili al Grande Fratello: le parole per Paola Di Benedetto durante la prima puntata

Matteo Gentili è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello. E nel corso della prima puntata del reality show il calciatore ha subito parlato, incalzato dalla conduttrice Barbara d’Urso, dell’ex fidanzata Paola Di Benedetto. La storia tra i due è finita lo scorso inverno ma Matteo sperava in un ritorno di fiamma. Soprattutto perché dopo Capodanno i due si erano rivisti e si erano scambiati un bacio. Ma la modella vicentina è poi partita alla volta dell’Isola dei Famosi e si è innamorata di Francesco Monte, con il quale la relazione procede a gonfie vele. Un gesto che Matteo ha definito un vero e proprio tradimento, come rimarcato anche nella Casa di Cinecittà.

Grande Fratello: Matteo Gentili parla della storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte

“Paola dice che non è stato un tradimento fisico perché ci eravamo già lasciati. Ma non esiste solo quel tipo di tradimento”, ha spiegato Matteo Gentili nel Confessionale del Grande Fratello. “Quando riponi tanti fiducia in una persona ti senti tradito. È un tradimento della fiducia che poni in quella persona. E in Paola ho riposto tanta fiducia”, ha aggiunto il calciatore, che ha poi concluso: “Per me non è normale dopo quattro anni di fidanzamento comportarsi così”. Detto questo Matteo è ora pronto a godersi l’avventura nel programma di Canale 5 e a dare una svolta alla sua vita: riuscirà a dimenticare del tutto Madre Natura di Ciao Darwin?

Matteo Gentili entra al Grande Fratello: la reazione in diretta di Paola Di Benedetto

E proprio mentre Matteo Gentili ha varcato la Porta Rossa del Grande Fratello, Paola Di Benedetto si è mostrata su Instagram con Francesco Monte, il suo nuovo fidanzato. Francesco e Paola anziché restare a casa a guardare la trasmissione, si sono concessi una serata milanese con altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, tra cui Filippo Nardi, Elena Morali, Franco Terlizzi e Simone Barbato.