Paola Di Benedetto fa di discutere il suo ex al GF: Matteo reagisce male

Grande Fratello 15, Matteo Gentili discute per via della sua ex: Paola Di Benedetto infiamma gli animi

A Matteo Gentili di essere etichettato sempre come l’ex di Paola Di Benedetto sembrerebbe non star più bene. Il calciatore, infatti, pochi minuti fa ha discusso animatamente con un altro concorrente della Casa. Il motivo? Proprio lei: l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Il modo in cui è finita tra loro e la relazione di lei con Francesco Monte ha, di fatto, portato Matteo in TV ma, al Grande Fratello, adesso lui vuole voltare pagina. Per questo motivo, infatti, quando Alberto (un altro concorrente) ha tirato in ballo Paola in Casa la reazione di Matteo Gentili non è stata delle migliori. Il calciatore, infatti, avrebbe accusato Tarzan di aver affrontato apposta il discorso per attirare l’attenzione e, quindi, anche per fare audience.

Matteo Gentili parla di Paola Di Benedetto al GF 15: la discussione con Alberto

A quanto pare, oggi, Alberto avrebbe prima più volte invogliato Matteo a parlare di Paola Di Benedetto. A non essere stati apprezzati particolarmente dal calciatore, però, sarebbero stati i toni usati più che l’argomento in sé. Stasera, oltretutto, a far perdere la pazienza a Matteo sarebbe stata una frase in particolare (detta da Alberto in riferimento alla storia con Paola Di Benedetto), ovvero: “È stato messo dentro pure per il suo passato”. La reazione di lui? “Con me hai chiuso”. Una posizione chiara dunque quella di Matteo che, in questo modo, ha dimostrato di essere ancora particolarmente sensibile sull’argomento Paola Di Benedetto – Francesco Monte.

Matteo Gentili soffre ancora per Paola Di Benedetto? Al Grande Fratello parla ancora della sua ex

I ragazzi che oggi hanno avuto modo di stare più vicino a Matteo hanno subito preso le difese di quest’ultimo. Approfittando dello sfogo di Lucia Bramieri, infatti, alcuni di loro hanno continuato la discussione con Tarzan cercando di fare chiarezza su alcuni punti. Danilo, per esempio, ha affermato: “Lui sta facendo il suo grande Fratello perché magari vuole evadere e tu glielo rimetti dentro… Con i sentimenti delle persone non ci devi giocare”. A lui si è unito anche Veronica Satti, aggiungendo: “Lui entra come ex di…ma sta facendo il suo percorso”. Lui e Paola si saranno pure lasciati ma oggi, come coppia, fanno ancora notizia.