Elena Morali è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di lunedì 5 marzo su Canale 5: al televoto perde contro Bianca Atzei e Alessia Mancini. Ma può rientrare in gioco… e alla fine esce Paola Di Benedetto.

Elena Morali “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto?

Elena lascia il reality show: al televoto ottiene il 61% delle preferenze contro il 21% di Bianca e il 18% di Alessia.

Elena Morali resta sull’Isola che non c’è con Nadia Rinaldi, fuori Paola Di Benedetto

Elena si ritrova al televoto flash con Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi, riammesse in gioco poco prima.

Paola invita il pubblico a dare la preferenza alle altre due: “Mi manca un sacco la mia famiglia”. Mara Venier la invita ad andare avanti anche per Francesco Monte. E lei allora lascia “decidere al pubblico”.

Verdetto: restano sull’Isola che non c’è Nadia (28%) ed Elena (35%). Fuori Paola (37%).

Elena Morali chi è

Elena Morali nasce a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, il 28 gennaio 1991.

Si diploma presso il liceo sociale, vincendo poi la fascia di Miss Ciclismo nel 2008 e di vari concorsi di bellezza. Nel 2010 partecipa alla seconda edizione del reality show La pupa e il secchione, classificandosi seconda.

Dopo la partecipazione al programma, Elena inizia la carriera da modella, posando come cover girl per varie riviste; vanta varie partecipazioni televisive nei programmi Mediaset. Elena entra a far parte nel 2010 della grande famiglia di Colorado, programma comico in onda su Italia 1, dove è diventata anche un’icona sexy grazie al lato B da urlo e il suo fisico perfetto. Protagonista di diversi sketch divertenti all’interno del programma con il noto attore comico, presentatore e fidanzato Gianluca Fubelli – in arte Scintilla – diventa molto amata dal pubblico italiano.

Attualmente, dopo aver concluso le registrazioni del programma televisivo Colorado in veste di attrice comica, è opinionista nei salotti televisivi di Barbara d’Urso.