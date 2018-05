Paola Di Benedetto smentisce la crisi: “Ma Francesco Monte non mi ha ancora detto ti amo”

Paola Di Benedetto intervista al settimanale Di Più: news sulla storia con Francesco Monte

Paola Di Benedetto è tornata a parlare di Francesco Monte. Nell’intervista rilasciata al settimanale Di Più, nell’ultimo numero in edicola, Madre Natura ha smentito la presunta crisi con l’ex tronista di Uomini e Donne. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato che la storia con il tarantino procede a gonfie vele. Anche se forse non si può ancora parlare di vero e proprio amore, visto che Francesco non ha mai detto “ti amo” a Paola. Ma, a detta della Di Benedetto, queste parole sono superflue: Monte dimostra con gesti importanti tutto il proprio interesse nei confronti della modella vicentina. “La storia va benissimo. Da quando sono tornata in Italia non ci siamo mai lasciati. Ci separiamo soltanto quando uno dei due ha un impegno di lavoro e l’altro non può accompagnarlo”, ha detto Paola.

Paola Di Benedetto: nessuna convivenza con Francesco Monte

Come spiegato più di una volta, Paola Di Benedetto e Francesco Monte non andranno a convivere. I due continueranno ad avere un rapporto a distanza: il giovane resterà a Roma, mentre la modella dividerà un appartamento milanese con l’amica Rosa Perrotta. “Capita di fare i salti mortali, fra treni e aerei, anche solo per vederci poche ore. Ma va bene così, vogliamo fare le cose con calma. Proprio perché è una storia cui entrambi teniamo molto, stiamo cercando di farla crescere piano piano, senza rischiare di bruciare le tappe”, ha chiarito Paola.

Paola Di Benedetto e le news sulla storia con Francesco Monte

“Per lui provo dei sentimenti molto importanti e profondi, che crescono giorno dopo giorno. Se penso al mio futuro, mi vedo accanto a lui: non riuscirei più a immaginare la mia vita senza”, ha puntualizzato Paola Di Benedetto a proposito della sua storia d’amore con Francesco Monte. La ragazza ha poi confidato: “Non mi ha mai detto “ti amo”. Ma Francesco mi dimostra quanto tiene a me ogni giorno, con gesti che valgono più delle parole“.