Paola Di Benedetto: “Convivenza con Monte? No, dividerò casa con Rosa”

Francesco Monte e Paola Di Benedetto news: nessuna convivenza tra i due

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Da quando hanno abbandonato l’Isola dei Famosi i due sono praticamente inseparabili. Per il momento, però, è ancora presto per parlare di convivenza. Madre Natura di Ciao Darwin sta lasciando definitivamente la natale Vicenza per trasferirsi a Milano e l’ex tronista di Uomini e Donne non la seguirà. “Per ora nessuna convivenza con Francesco” ha fatto sapere Paola a Ultime dall’Isola su Mediaset Extra. Forse la Di Benedetto dividerà l’appartamento con Rosa Perrotta, la sua migliore amica in Honduras. “A Rosa serve un appoggio a Milano e sull’Isola avevamo parlato della possibilità di andare a vivere insieme” ha confidato la modella a Emanuela Gentilin. Rosa convive già a Caserta con il fidanzato Pietro Tartaglione ma per via del suo lavoro è costretta a fare parecchie volte la spola tra Milano e Roma e un punto di riferimento è quel che serve alla Perrotta.

Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta più unite che mai

“Sull’Isola dei Famosi anche Francesca Cipriani si è offerta di aiutarmi nel cercare una casa a Milano. Mi ha detto che la devo cercare nel suo stesso quartiere, così può farmi assaggiare i suoi pomodori ripieni” ha confidato Paola Di Benedetto che è dunque pronta a cominciare una nuova vita. Dopo aver ottenuto il successo grazie al reality show Mediaset, l’indossatrice è pronta a dedicarsi totalmente al lavoro nel mondo dello spettacolo. E, allo stesso tempo, ad approfondire la relazione con Francesco Monte che, in barba alle critiche delle malelingue, procede a meraviglia. Tanto che Monte ha già conosciuto i genitori di Paola.

Francesco Monte ha già conosciuto i genitori di Paola

Paola Di Benedetto ha rivelato a Mattino 5 di aver presentato i genitori al nuovo fidanzato subito dopo la diretta dell’Isola dei Famosi. Un incontro avvenuto in maniera molto spontanea che, a quanto pare, non ha destato alcun imbarazzo da entrambe le parti.