Come si depilano le concorrenti sull’Isola dei Famosi? Lo spiega Madre Natura Paola Di Benedetto

È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei Famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In assenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora Paola Di Benedetto che, nel corso di una diretta Instagram, ha rivelato cosa succede davvero in Honduras. Ebbene, nessuna estetista nascosta tra le palme: la produzione fornisce a tutte le donne del cast due lamette con le quali domare la peluria in eccesso. Ma, come precisato, da Madre Natura di Ciao Darwin, le lamette vengono date senza il copri rasoio. “Quindi vi lascio immaginare…”, ha fatto sapere la fidanzata di Francesco Monte.

Paola Di Benedetto: nessun trucco sull’Isola dei Famosi

Paola Di Benedetto ci ha anche tenuto a ribadire che sull’Isola dei Famosi non ci sono trucchi da usare. E il rossetto che molte naufraghe sembrano sfoggiare nel corso delle dirette presentate da Alessia Marcuzzi? Solo crema solare che con le luci delle telecamere sembra altro… Così come gli occhi neri: è semplicemente carbone usata dalle ragazze dell’Isola per sentirsi più carine in una condizione di forte disagio e difficoltà.