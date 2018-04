Paola Di Benedetto al GF: l’incontro con l’ex Matteo scatena le critiche

Paola Di Benedetto al Grande Fratello: l’incontro con Matteo Gentili scatena le critiche

Paola Di Benedetto è entrata al Grande Fratello per avere un ultimo confronto con l’ex Matteo Gentile. Il calciatore si è trovato nuovamente di fronte all’ex naufraga, proprio per parlare di quanto accaduto negli ultimi tempi. Ma a ricevere le critiche è toccato proprio a Paola. Quest’ultima ha scelto un look per la serata che a molti non sarebbe andato giù. A Mattino 5 gli opinionisti dichiarano che la Di Benedetto avrebbe potuto entrare nella Casa più spiata d’Italia con un altro tipo di abbigliamento. Scendendo nel dettaglio, Paola ha scelto un top molto scollato e dei pantaloni lunghi. Sarebbe proprio la parte di sopra del look ad aver scatenato molte critiche. Ma c’è anche chi ha preso prontamente le difese dell’ex naufraga, facendo notare che l’outfit sarebbe comunque adatto ad una serata del genere. Duro è stato il confronto tra i due, attraverso il quale però non si è proprio arrivati ad una conclusione. Inoltre, questo incontro ha diviso ancora di più il pubblico. C’è chi è convinto che Paola non sia riuscita reggere il confronto con l’ex. Mentre dall’altra parte ci sono coloro che appoggiano pienamente l’ex naufraga.

Paola Di Benedetto accusata di aver osato troppo con il suo look

Paola avrebbe scelto un look troppo provocante? È questa l’idea che si sono fatti alcuni opinionisti presenti nello studio di Federica Panicucci. La Di Benedetto avrebbe potuto scegliere un outfit più sobrio, a detta di qualcuno. Mentre secondo altri opinionisti l’ex naufraga era perfetta. Intanto, giungono anche critiche sul confronto avvenuto con Matteo. Paola, durante il loro incontro nella Casa, ha chiaramente chiesto all’ex di non essere più menzionata nei suoi discorsi, poiché la loro storia è ormai finita. Ma Gentili ha continuato a replicare la sua posizione della storia nata tra lei e Francesco Monte. Matteo non è mai riuscito a digerire il comportamento dell’ex sull’Isola.

Paola Di Benedetto e Matteo Gentili, il faccia a faccia

Secondo Matteo, Paola avrebbe potuto aspettare qualche settimana prima di lasciarsi andare con Francesco. Dall’altra parte la Di Benedetto non sceglie di prendersi alcuna colpa, poiché è entrata nel reality da single. Nonostante ciò, Gentili continua a restare della sua idea, colpevolizzando Paola. Quest’ultima, intanto, ha nuovamente rivelato di essere rimasta delusa di fronte alle dichiarazioni di Matteo durante la sua permanenza sull’Isola.