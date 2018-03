Paola Di Benedetto si sbilancia su Francesco dopo le critiche a Domenica Live

Un paio di giorni fa Paola Di Benedetto, ospite nel salotto pomeridiano di Domenica Live, ha dovuto far fronte al serpeggiare di alcune insinuazioni non proprio carine circa la sua love story con Francesco Monte. In particolare qualcuno degli ospiti di Barbara d’Urso le ha fatto intendere senza troppi giri di parole che si vocifera che l’amore scoppiato con l’ex tronista di Uomini e Donne sia un specchietto per le allodole. Dietro all’estasi sentimentale si celerebbe dunque un tornaconto d’immagine? Questo il chiacchiericcio sussurrato sulla neonata coppia. Oggi Madre Natura, con un post loquace, seppur non ha fatto riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi, pare aver voluto dare una risposta limpida alle critiche.

Madre Natura al miele per Francesco: “Sei roba mia”

Poche ore fa, Paola Di Benedetto ha postato una foto sul proprio profilo Instagram (qui sopra), corredandola con una frase tanto breve quanto diretta e incisiva. Inutile dire che il destinatario è stato il suo Monte: “Sei roba mia”. Nessun accenno alla polemica degli scorsi giorni. Tuttavia quel sottolineare in maniera così netta il legame che la unisce all’ex di Cecilia Rodriguez sembra proprio un segnale lanciato non solo ai fan entusiasti, ma anche a coloro che dubitano della veridicità dei suoi sentimenti. In effetti i due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi sembrano davvero vivere una storia d’amore travolgente e alla luce del sole.

Paola: la difesa di Rosa Perrotta e il motivo sul silenzio sulle critiche a Monte

Sempre a proposito delle critiche che l’hanno coinvolta a Domenica Live, Paola, appena dopo la puntata, a chi le domandava conto della sua poca combattività ha spiegato via social il motivo del suo atteggiamento. In maniera schietta ha scritto che la miglior risposta alle insinuazioni di quel genere “è il silenzio“. Inoltre, sempre in rete, ha svelato alcuni segreti che si celano dietro la produzione dell’Isola, cercando di difendere l’amica Rosa Perrotta. Nella fattispecie la fidanzata di Pietro Tartaglione è stata accusata di non riuscire a tenere a freno la lingua.