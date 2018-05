Paola Caruso e il fidanzato Francesco: “Viviamo già insieme a Montecarlo”

Il fidanzato di Paola Caruso: chi è Francesco e come è nata la loro storia d’amore

Paola Caruso ha finalmente trovato l’amore! Dopo tante delusioni sentimentali, la Bonas di Avanti un altro è felice accanto a Francesco. I due stanno insieme da un paio di mesi ma la storia è stata seria fin da subito, tanto che la coppia ora convive e sogna di sposarsi a breve. Ma chi è Francesco? Il nuovo fidanzato di Paola Caruso è un imprenditore che si occupa di supermercati. Ha 28 anni ed è calabrese come l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Francesco vive a Montecarlo e per evitare una storia a distanza, Paola ha deciso di andare ad abitare con lui. La Caruso è più grande del ragazzo – ha 33 anni – ma questa minima differenza d’età non sembra un problema. “Per noi la famiglia è importante. Prima di fare un figlio ci sposeremo. Siamo due persone un po’ vecchio stampo”, ha assicurato la showgirl al settimanale Nuovo Tv. Ma come si sono conosciuti Paola e Francesco?

Ecco come si sono conosciuti Paola Caruso e il fidanzato Francesco

Paola Caruso e il fidanzato Francesco si sono conosciuti all’aeroporto di Lamezia. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come raccontato dall’opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live: “Lui stava davanti a me. Mi ha preso il bagaglio e mi ha detto “Ti aiuto”. Ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata. Non scorderò mai il nostro sguardo, ho visto la sua anima. È successo come nei film, quando ti guardi negli occhi e ti innamori”. “Lui è il mio principe!”, ha aggiunto Paola. Ora la coppia vive insieme a Montecarlo, ma sta arredando anche una casa sulle rive del Lago Maggiore.

Paola Caruso innamorata: Francesco è geloso al punto giusto

Paola Caruso ha inoltre rivelato che il fidanzato Francesco è geloso al punto giusto. “Non è geloso del mio lavoro. se vado in televisione scollata o se posto foto sui social, lui sa bene che è soltanto per lavoro. Se usciamo insieme, invece, non gli piace che io indossi una gonna troppo corta”, ha spiegato la modella.