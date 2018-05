Paola Di Benetto frecciatina all’ex Matteo Gentili: “Dovrebbe dirmi grazie”

Paola Di Benedetto commenta la partecipazione di Matteo Gentili al Grande Fratello: la frecciatina all’ex fidanzato

La fine della storia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto ha inevitabilmente spostato l’attenzione anche sui loro ex. Quanto e in che modo hanno influito le relazioni passate su questo amore sbocciato all’Isola dei Famosi? L’incontro tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili ha forse fatto precipitare le cose tra i due? E Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez? A queste domande ha cercato di rispondere proprio l’ex Madre Natura in un’intervista rilasciata a Chi. A tal proposito, infatti, Paola ha cercato di mettere in chiaro le cose una volta per tutte, senza risparmiare frecciatine al suo ex Matteo (ora concorrente del Grande Fratello).

Paola Di Benedetto: Matteo Gentili? “Dovrebbe ringraziarmi”

Dopo aver spiegato i motivi che hanno spinto lei e Francesco Monte a lasciarsi, Paola Di Benedetto ha commentato anche la partecipazione del suo ex al Grande Fratello. Di passare per una traditrice che ha rinunciato all’amore della sua vita per far parlare di sé all’Isola dei Famosi Paola è stanca. Per questo motivo di Matteo Gentili dice: “Io non ho illuso nessuno, con Matteo era finita quando ho conosciuto Francesco”. La stessa, poi, aggiunge anche: “Il mio ex dovrebbe ringraziarmi. Perché lo hanno preso nel reality? Solo per le logiche televisive, perché è stato con me, perché nascondersi dietro la verità è da codardi”.

Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati: Francesco pensa ancora a Cecilia Rodriguez?

A Paola Di Benedetto, in fine, è stato chiesto anche se l’essere ancora innamorato di Cecilia Rodriguez possa aver spinto in qualche modo Monte a chiudere con lei. L’ex naufraga su questo sembrerebbe non avere dubbi: “Ci sono elementi che a mente lucida mi portano a pensare come il dolore che lui ha provato, il tradimento pubblico, lo abbia segnato. Non trovo altre spiegazioni”.