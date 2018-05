Paola Di Benedetto e Francesca Cipriani con lo stesso vestito a fiori

Francesca Cipriani e Paola Di Benedetto con lo stesso vestito a fiori: marca e prezzo

Amiche grazie all’Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto e Francesca Cipriani non condividono solo l’esperienza in Honduras ma pure lo stesso gusto in fatto di moda. Negli ultimi giorni Madre Natura e la Pupa si sono mostrate sui social network e in tv con lo stesso vestito: un abito rosa a fiori. Per la precisione si tratta di un camicione con scollo a V firmato Bershka. Un outfit low cost visto il prezzo molto basso: solo 29.99 euro. L’abito è disponibile anche in nero con fiori colorati ma sia Paola sia Francesca hanno preferito la versione rosa, decisamente più adatta al periodo primaverile ma pure a quello estivo in arrivo.

Paola e Francesca con il vestito Bershka: quando lo hanno indossato

Paola Di Benedetto e Francesca Cipriani hanno sfoggiato il vestito a fiori di Bershka sui rispettivi account Instagram. Ma lo hanno indossato anche in altre occasioni. Madre Natura lo ha scelto per un pomeriggio di shopping insieme a Marco Ferri e subito immortalato dai paparazzi del settimanale Spy. La Cipriani lo ha indossato invece per girare un servizio per Pomeriggio 5, il programma di Barbara d’Urso dove è opinionista da anni.