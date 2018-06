Paola Di Benedetto attacca Matteo Gentili e Francesco Monte

Paola Di Benedetto: “Francesco Monte? È stato messo un punto”

In una intervista a NuovoTv, a Paola Di Benedetto vengono subito fatte delle domande su Francesco Monte, l’ex di Cecilia Rodriguez conosciuto all’Isola dei Famosi. La Di Benedetto e Monte non stanno più insieme e la Madre natura di Ciao Darwin lo chiarisce dicendo che è stato messo un punto. “Quando dico basta è difficile che torni sui miei passi. Non mi piacciono le minestre riscaldate, perché tanto poi i problemi ritornano. Anche se non si dovrebbe mai dire mai nella vita“ queste le parole di Paola Di Benedetto su Francesco Monte. Nessuna possibilità di ritornare insieme secondo la Di Benedetto: “L’uomo che vuole stare al mio fianco non deve avere dubbi. Deve volermi con tutto se stesso. Deve esserne convinto, se non lo è preferisco restare da sola“.

Paola Di Benedetto: “Matteo Gentili al Grande Fratello grazie alla nostra storia”

Paola Di Benedetto parla anche dell’ex Matteo Gentili: “Ha parlato di noi in tv per due mesi. Credo che Matteo ci abbia giocato alla fine sul nostro rapporto. Guarda dove è finito grazie alla nostra storia: dritto nella casa del Grande Fratello“. Adesso la Di Benedetto è single: “Al momento il mio cuore è chiuso e ho anche buttato via la chiave. Non so quando sarò pronta a riaprirlo”.

Paola Di Benedetto: “Ho fatto altro ma rimango ancora per tutti Madre natura. Non è piacevole”

Non si sa ancora se Paola Di Benedetto tornerà nel ruolo di Madre natura a Ciao Darwin. “Ci dovrei pensare. Fisicamente non sono più quella di due anni fa” afferma la Di Benedetto. “Nonostante io abbia fatto Colorado e L’isola dei Famosi, rimango ancora per tutti Madre natura. A volte non è piacevole“ dice poi.