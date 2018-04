Paola Barale torna il tv con un programma tutto suo? L’indiscrezione

Paola Barale pronta a tornare in televisione dopo la sua lunga assenza? L’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi

A parte il piccolo e breve cameo all’Isola dei Famosi in compagnia del suo ex Raz Degan, poco si è vista Paola Barale in tv di recente. Stando a quanto pubblicato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, tuttavia, pare che la showgirl sia ultimamente corteggiata per un nuovo progetto. Si tratta di due programmi televisivi che, nello specifico, dovrebbero essere affidati a Paola Barale prossimamente (su cui la stessa tuttavia avrebbe posto al momento delle riserve). Se tutto dovesse andare a buon fine, dunque, una nuova stagione professionale potrebbe presto aprirsi per la Barale.

Paola Barale, progetti per il futuro: le due proposte lavorative che la showgirl sta attualmente valutando

Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Paola Barale negli ultimi tempi appare raggiunte e ottimista. La showgirl starebbe infatti valutando due offerte lavorative assai importanti, che potrebbero ben presto riportarla sul piccolo schermo con un ruolo di primo piano”. Quali siano i progetti di Paola, però, al momento non possiamo saperlo. Quello che sappiamo, tuttavia, è che meno rosea sembrerebbe essere adesso la vita sentimentale dell’ex moglie di Gianni Sperti.

Paola Barale e Raz Degan: quali sono i rapporti tra i due ex?

Secondo il settimanale Oggi pare che tra Raz e Paola sia sceso il gelo e che, ultimamente, i rapporti tra i due siano andati sempre di più scemando. Qualche mesa fa, sui social, un commento dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi aveva lasciato sperare. Al momento, tuttavia, nessuna notizia su un loro possibile riavvicinamento è stata rilasciata e né tanto meno i due si sono espressi sull’argomento. Sono entrambi single, è vero, ma questo non è abbastanza per dire che ci siano possibilità di un ritorno di fiamma, non adesso per lo meno.