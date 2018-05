Meghan Markle matrimonio: accompagnata all’altare dal Principe Carlo

Perché il padre di Meghan Markle non è presente al matrimonio con il Principe Harry

Meghan Markle ha chiesto al Principe Carlo di accompagnarla all’altare nel giorno del matrimonio con Harry e il futuro suocero ha accettato con gioia. La news è stata comunicata direttamente da Kensington Palace, che in una nota ha fatto sapere: “Ms Meghan Markle ha chiesto a Sua Altezza Reale il Pricipe di Galles di essere al suo fianco lungo la navata del Quire della St. George Chapel nel giorno del suo matrimonio. Il principe è lieto di poter accogliere Ms Markle in famiglia in questo modo”. Ma perché Meghan non può essere accompagnata dal padre Thomas? Purtroppo l’uomo non sarà presente all’evento più atteso dell’anno. Il motivo? Ufficialmente per via delle condizioni di salute del signor Markle, anche se pare che dietro questa defezione ci sia dell’altro.

Il padre di Meghan Markle ha avuto di recente un infarto

Thomas Markle ha avuto di recente un infarto e sembra che le sue condizioni di salute siano piuttosto preoccupanti. Così gravi, da non poter neppure presenziare al matrimonio tra la figlia Meghan Markle e il Principe Harry d’Inghilterra. Questo il comunicato diffuso dalla stessa attrice di Suits: “Purtroppo mio padre non sarà presente al nostro matrimonio. Ho sempre voluto bene a mio padre e spero che gli sia concesso lo spazio necessario a pensare alla sua salute. Ringrazio tutti per i generosi messaggi di affetto. Sappiate che io ed Harry non vediamo l’ora di condividere con voi il nostro giorno speciale”. Secondo fonti non ufficiose, però, Thomas sarebbe stato semplicemente allontanato dopo lo scandalo di una serie di foto vendute ai paparazzi. Uno “sgarro” alla famiglia reale, che aveva invece chiesto discrezione sulle nozze. Sarà vero?

Thomas Markle e lo scandalo dei paparazzi prima delle nozze

Oltre al padre, nel giorno più bello della sua vita Meghan non avrà accanto i fratellastri Thomas Junior e Samantha, che hanno pubblicamente attaccato la Markle definendola “un’arrivista e un’arrampicatrice sociale”. La giovane potrà contare solo sulla madre Doria Radlan, insegnante di yoga d’origine afroamericana, l’unica della famiglia ad aver conosciuto il Principe Harry.