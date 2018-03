Ballando con le stelle 2018: nuovi ospiti Anastacia, Salemme, Tosca D’Aquino e Marzullo

Sono Anastacia, Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino e Gigi Marzullo gli ospiti della terza puntata di Ballando con le stelle di sabato 24 marzo 2018. Dopo tanto impegno in sala prova, la famosa cantante statunitense si esibirà sulla pista da ballo targata Milly Carlucci nel nuovo appuntamento che andrà in onda in diretta TV su Rai1 a partire dalle ore 20.40 circa di domani sera. L’esibizione di Anastacia a Ballando verrà giudicata da Sandro Mayer e il punteggio da lei ottenuto potrà servire come bonus per una delle coppie di concorrenti in gara nella fortunata trasmissione prodotta da Ballandi Multimedia. Secondo quanto riporta TVblog, sabato sera in trasmissione saranno anche ospiti Salemme e la D’Aquino, in questo periodo al cinema col loro nuovo film dal titolo “Una festa esagerata”. I due attori dovrebbero ballare insieme al “terzo conduttore” di Ballando con le stelle, Robozao, che a sua volta verrebbe intervistato da “re della notte”, Marzullo.

Verissimo: Alessandra Amoroso tra gli ospiti della puntata di sabato 24 marzo 2018

In attesa di vedere in azione i nuovi ospiti di Ballando con le stelle, anche la puntata di Verissimo di sabato 24 marzo 2018 vedrà schierate una serie di ospitate niente male. Su tutti, questa settimana protagonista del nuovo appuntamento col programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin sarà Alessandra Amoroso, cantante che negli studi TV di Mediaset festeggerà i suoi primi 10 anni di carriera. Insieme ad Alessandra Amoroso ospiti di Verissimo questo sabato pomeriggio saranno anche l’attore e scrittore Silvio Muccino, l’attrice e conduttrice tv Marisa Laurito e l’ex gieffina Francesca Rocco. Inoltre, in trasmissione ci saranno anche due spazi di grande interesse: un momento dedicato a C’è posta per te, con ospiti in studio tutti i postini dell’apprezzato people show di Maria De Filippi (da Marcello Mordino a Gianfranco Apicerno, passando per Maurizio Zamboni e le new entry Chiara Carcano e Andrea Offredi), ed un altro all’Isola dei Famosi, con Stefano De Martino in collegamento dall’Honduras in qualità di inviato del programma e Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini, una delle concorrenti di quest’edizione del reality.