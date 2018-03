Gli ospiti di Domenica In del 25 marzo 2018: in studio anche Cristina D’Avena

Ufficialmente rivelati dalla RAI tutti gli ospiti presenti il 25 marzo 2018 a Domenica In. Nel programma di Rai1 condotto da Cristina Parodi sarà ospite Cristina D’Avena. La cantante lo annuncia sul suo profilo Twitter. “Vi aspetto – scrive –, ci saranno tante sorprese“. La Rai conferma l’ospitata in comunicata stampa ufficiale, annunciando anche la presenza in studio di:

Serena Autieri ;

; Luca Barbarossa.

L’attrice napoletana a Domenica In porterà canzoni napoletane, ma anche il suo impegno nel sociale come testimonial del FAI. Dal canto suo, il cantautore romano ripercorrerà i vari passaggi della sua carriera, partendo dagli inizi e fino ad arrivare all’ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Per quanto riguarda Benedetta Parodi, invece, la co-conduttrice nella sua cucina ospiterà Rosanna Banfi. Per il resto, nel programma domenicale di Rai1 la padrona di casa Cristina Parodi interagirà anche con tutti gli altri ospiti:

Paolo Conticini , protagonista del “test di coppia” con la moglie Giada Parra;

, protagonista del “test di coppia” con la moglie Giada Parra; Manuel Casella , ospite in studio per il momento “Che uomo sei?”;

, ospite in studio per il momento “Che uomo sei?”; Guenda Goria , nei panni di “Ballerina della domenica” insieme a Mikael Fonts;

, nei panni di “Ballerina della domenica” insieme a Mikael Fonts; Guillermo Mariotto, con il ritorno del “Processo” alla nuova puntata di Ballando con le stelle.

Che tempo fa: il 25 marzo 2018 ospiti i Maneskin, Alain Delon e Roberto Saviano

La stessa Rai ha reso noti anche gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa, il nuovo appuntamento col programma di Fabio Fazio che andrà in onda su Rai1 dalle ore 20.35 di domani, domenica 25 marzo 2018. Ecco la lista completa con le varie ospitate:

Maneskin , il gruppo musicale reduce da X Factor si esibirà live sulle note del nuovo inedito “Morirò da Re”;

, il gruppo musicale reduce da X Factor si esibirà live sulle note del nuovo inedito “Morirò da Re”; Alain Delon , per il cantante è la sua prima partecipazione nello show domenicale della RAI;

, per il cantante è la sua prima partecipazione nello show domenicale della RAI; Roberto Saviano , presente con un intervento sui drammatici avvenimenti in Siria;

, presente con un intervento sui drammatici avvenimenti in Siria; Enrico Brignano , in questo periodo a teatro con lo spettacolo “Enricominciodame Unplugged”;

, in questo periodo a teatro con lo spettacolo “Enricominciodame Unplugged”; Massimiliano Pani , il figlio di Mina ospite nel giorno del compleanno dell’amata cantautrice;

, il figlio di Mina ospite nel giorno del compleanno dell’amata cantautrice; Sofia Goggi, la campionessa di sci italiano vincitrice alle Olimpiadi di Pyeongchang.

Infine, nella puntata di questa domenica, 25 marzo, al nuovo Tavolo di Che tempo che fa 2018 (in onda dalle ore 23.00 circa) in qualità di ospiti siederanno tra gli altri: