Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda domenica 11 marzo.

Ospiti di Quelli che il calcio del 11 marzo 2018

Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran.

Il programma apre con un ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, a cui tutti gli stadi dedicheranno un minuto di silenzio.

Ospite musicale della puntata Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, con il brano Il ballo delle incertezze, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove proposte e il “Premio Lunezia 2018” per il testo.

Lodovica Comello, Dario Vergassola, Fabrizio Biasin e Eleonora Pedron commentano le partite della serie A al grande tavolo con l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il Campione del Mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio Terruzzi. Ospiti in studio anche Fabio De Luigi e Miriam Leone, dal 15 marzo al cinema con la commedia Metti la nonna in freezer.

Emanuele Dotto presidia come ogni domenica la postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto prosegue l’esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal mondo social. Tornano con nuovi sketch e imitazioni i comici Ubaldo Pantani, che veste i panni del CT del Napoli Maurizio Sarri, Antonio Ornano con il suo inviato del tg Ferruccio Branzino e Toni Bonji alias il telecronista Paride Coccio questa settimana in collegamento dal “Quirinale”. Edoardo Ferrario divertirà il pubblico della domenica di Rai2 con l’esilarante parodia di Alessandro Cattelan.

Al “pub” di Corso Sempione con Federico Russo e i Calciatori Brutti la medaglia d’oro di ciclismo su strada Dino Zandegù, l’attore Paolo Briguglia, dal 14 marzo in onda su Rai2 con la fiction Il cacciatore, il CT della Nazionale maschile élite di ciclismo su strada Davide Cassani e la twitstar del Napoli Anna Trieste. Francesco Mandelli è in trasferta a Cardiff per il Sei Nazioni di Rugby, Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono a Finalborgo (SV), mentre Bruno Pizzul è in collegamento da Cormons nel suo Friuli Venezia Giulia.

Dalle tribune degli stadi raccontano il grande calcio: lo scrittore Flavio Soriga e la conduttrice e showgirl argentina Georgia Viero per Cagliari-Lazio; Marcello Cirillo e l’ex calciatore Moreno Beretta per Crotone-Sampdoria; Il dirigente sportivo Roberto Bettega e il procuratore sportivo Claudio Pasqualin per Juventus-Udinese; Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, e lo showman Paolo Franceschini per Sassuolo-Spal.

Ospiti di Domenica In dell’11 marzo 2018

Alle 14 torna su Rai1 Domenica In. Conduce Cristina Parodi.

La puntata si aprirà con un omaggio a Papa Francesco, eletto proprio il 13 marzo del 2013, e ai suoi primi cinque anni di pontificato.

A seguire l’intervista a Ron, che si racconterà a partire dal fortunato sodalizio artistico con Lucio Dalla e regalerà al pubblico la sua personale interpretazione di alcune canzoni firmate dal compianto amico e collega, come Piazza grande, 4 marzo 1943 e Canzone.

Il rapporto tra “Genitori e figli nello sport” sarà al centro di un nuovo talk: Massimo Ciavarro con suo figlio Paolo e la ginnasta Carlotta Ferlito con la madre Roberta descriveranno la loro esperienza, tra giusto accompagnamento genitoriale nella pratica sportiva dei figli e ricerca della performance nel sacro nome della competitività, spiegando quali sono gli errori da evitare per non trasformare una sana passione in un’ossessione.

L’amore e i sentimenti saranno protagonisti di uno spazio esclusivo, con grandi sorprese e canzoni che hanno fatto innamorare tutti, cantate dal vivo dalle splendide voci di Silvia Salemi, Karima e Sal Da Vinci. Una nuova coppia si sottoporrà al “Gioco delle affinità”: l’attore Remo Girone e sua moglie Victoria Zinny.

Poi Barbara Bouchet rivelerà pagine inedite della sua vita artistica e privata e parlerà del suo ultimo film Metti la nonna nel freezer.

E ancora, amore per il ballo con i campioni di Ballando con le stelle Oney Tapia e Veera Kinnunen, in studio per una spettacolare esibizione a passo di danza.

Cristina Parodi presenterà poi un nuovo gioco, “Che uomo sei?”, che vedrà protagonista un attore molto amato dal pubblico femminile: Roberto Farnesi.

Nel corso della puntata anche gli interventi del cast fisso del programma, con Adriano Panatta, Claudio Lippi e il comico Leonardo Fiaschi. A rappresentare l’amore per la buona cucina sarà naturalmente Benedetta Parodi, questa settimana “A casa di…” Brigitta Boccoli per una sfiziosa intervista ai fornelli.

Ospiti di Che tempo che fa dell’11 marzo 2018

Alle 20.35 torna su Rai1 Che tempo che fa. Conduce Fabio Fazio.

Ciriaco De Mita, uno dei più grandi esperti del proporzionale, sarà ospite per commentare i possibili scenari futuri dopo il risultato elettorale. Inoltre, il regista Luca Guadagnino reduce dalla notte degli Oscar dove il suo ultimo film, Chiamami col tuo nome, ha ricevuto il Premio per la Miglior Sceneggiatura non Originale. E, ancora, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, protagonisti insieme del film Una festa esagerata, in uscita nelle sale il 22 marzo di cui Salemme firma anche la sceneggiatura e la regia e Al Bano e J-Ax , entrambi coach di The Voice, dal 20 marzo su Rai2.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti.

Al tavolo, oltre a Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino, Al Bano e J-Ax che resteranno a chiacchierare con Fabio Fazio, saranno ospiti Pippo Baudo, Mia Ceran che conduce su Rai2 Quelli che…dopo il Tg, Luca Barbarossa, di cui è uscito da poco il nuovo album Roma è de tutti, e la campionessa italiana di salto in alto Alessia Trost, che ha appena conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica.

Ospiti di Guess my age-Special edition dell’11 marzo 2018

In occasione della terza puntata speciale di Guess my age, in onda dalle 21.15 su Tv8, il padrone di casa Enrico Papi ospiterà in prima serata due concorrenti d’eccezione, Valeria Marini e Cristiano Malgioglio. Ma non solo: tutto il pubblico da casa potrà giocare in diretta con la coppia e provare a vincere il premio in palio fino a un valore di 200 mila euro.

Ospiti di Non è l’Arena dell’11 marzo 2018

Alle 20.40 torna su La7 Non è l’Arena. Conduce Massimo Giletti.

A una settimana dal voto che ha cambiato i rapporti di forza si aprono scenari politici nuovi: cosa farà il Partito Democratico? L’Italia divisa in due dal voto: Cinquestelle al sud e Centrodestra al nord. Quali alleanze sono possibili per formare un governo?

Tra gli ospiti Michele Emiliano (PD), Rosario Crocetta (PD), Massimiliano Fedriga (Lega), Alessandra Moretti (PD), Daniela Santanchè (FdI), lo scrittore Mauro Corona, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e i giornalisti David Parenzo, Luca Telese e Luisella Costamagna.

Nel corso della puntata la modella e attrice Elisabetta Canalis e Rocco Siffredi celebre attore e imprenditore del mondo dell’hard saranno protagonisti di due interviste faccia a faccia.