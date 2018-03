Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 10 marzo.

Ospiti di Gulp Music del 10 marzo 2018

Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino.

Il programma è andato a trovare Thomas in una delle date del suo nuovo tour. Per l’occasione l’artista presenterà in esclusiva per il pubblico di Rai Gulp tre brani dal vivo e risponderà alle domande arrivate per lui attraverso i social network di Rai Gulp. In questa puntata ci saranno anche Benji & Fede, che lanceranno il loro nuovo video e l’album Siamo solo noise e si esibiranno dal vivo proponendo due pezzi in acustico.

Ospiti di Tv Talk del 10 marzo 2018

Alle 14.55 torna Tv Talk su Rai3. Conduce Massimo Bernardini.

Ospiti Franca Leosini, Peter Gomez, Antonio Di Bella, Sarah Varetto, Gianni Ippoliti, Andrea Minuz, Gabriele Corsi, Marisa Passera e Giorgio Simonelli.

L’apertura della puntata sarà dedicata all’informazione con la politica protagonista dopo le elezioni. Un servizio inedito andrà a scrutare la macchina retro-televisiva che si muove a Roma tra i palazzi istituzionali e i partiti. Al centro del racconto televisivo saranno le lunghe maratone elettorali della scorsa domenica e i discorsi dei leader, vincenti e perdenti. Spazio, poi, al programma La confessione, a cavallo tra informazione e intrattenimento, mettendo sotto la lente di ingrandimento soprattutto le interviste ai personaggi pop.

La pagina dell’intrattenimento sarà dedicata ai programmi Boss in incognito e Avanti un altro! che lo scorso 6 marzo ha mandato in onda la sua 1000esima puntata. E poi la nuova stagione di Storie maledette e la cronaca nera in televisione, in particolar modo facendo riferimento al grande spartiacque mediatico che fu il “caso di Avetrana”.

Ospiti di Verissimo del 10 marzo 2018

Alle 16.10 torna su Canale 5 Verissimo. Conduce Silvia Toffanin.

Ospite Emma Marrone, fresca di disco d’oro grazie al suo ultimo album Essere qui.

Cristina Chiabotto parlerà per la prima volta in tv di come abbia rivoluzionato la sua vita, dopo la fine della sua lunga relazione con l’attore Fabio Fulco.

Inoltre in studio Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti della black comedy Metti la nonna in freezer, il camaleontico Dario Ballantini e la giornalista Alda D’Eusanio.

Per lo spazio dedicato a L’Isola dei famosi sarà ospite Giucas Casella e in collegamento dall’Honduras l’inviato del reality Stefano De Martino.

Ospiti di Sabato italiano del 10 marzo 2018

Alle 16.45 torna su Rai1 Sabato italiano. Conduce Eleonora Daniele.

Vittorio Cecchi Gori e la sua ex moglie, Rita Rusic, saranno ospiti. Il produttore cinematografico ed ex patron della Fiorentina farà la sua prima apparizione pubblica dopo oltre due mesi di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, da dove era stato dimesso sabato scorso.

Ospiti de Le parole della settimana del 10 marzo 2018

Alle 20.15 torna su Rai3 Le parole della settimana. Conduce Massimo Gramellini.