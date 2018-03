Amadeus debutterà su Rai1 con il nuovo programma “Ora o mai più”

Si intitolerà “Ora o mai più” il nuovo show con la conduzione di Amadeus che Rai1 sta preparando per maggio 2018. Ma di cosa parla questo programma mai visto prima e chi parteciperà all’inedita trasmissione della RAI? Per ora, sembrerebbe che il meccanismo pensato per tale novità di RaiUno debba risultare agli occhi dei telespettatori tanto semplice quanto spettacolare. Pare, infatti, che questo nuovo spettacolo fatto dalla TV di Stato miri a ridare una seconda possibilità alle cosiddette “meteore” della musica italiana, quei cantanti che in passato hanno avuto molto successo con una canzone ma che poi, per loro sfortuna, sono finiti nel dimenticatoio (o quasi). E’ su questa idea che si baserà il format-novità della RAI, per cui in questi giorni già cominciano a circolare le primissime anticipazioni del caso.

Ora o mai più: quando inizia il nuovo programma di Rai1 condotto da Amadeus

In sostanza Ora o mai più, nuovo show che riporterà Amadeus in prima serata su Rai1, sarà una gara di talenti già conosciuti dal pubblico, otto cantanti “del passato” arruolati in qualità di concorrenti che insieme a otto coach incaricati di “istruirli” verrano preparati al meglio per affrontare le esibizioni da mettere in piedi durante la puntata settimanale, performances che verrebbero valutate dagli altri sette “istruttori”. Tra l’altro, per il meccanismo di Ora o mai più sarebbe allo studio anche la curiosa novità dello “switch”, un possibile “cambio” nella formazione delle coppie maestro-concorrente. Per il resto, il programma andrà in onda a partire dal 18 maggio 2018, data di inizio della trasmissione e serata in cui verrà trasmessa la prima delle quattro puntate previste nel venerdì sera di Rai1. A riportare la notizia del titolo di Ora o mai più, la data di inizio dello show-novità e i succitati dettagli sul meccanismo è stato il sito di televisione TvBlog.