Ora o mai più su Rai Uno, la Bertè e Patty contro i Jalisse

Inizia sotto il segno delle critiche Ora o mai più, il nuovo programma di Amadeus su Rai Uno. Le Coach Loredana Bertè e Patty Pravo hanno duramente stroncato i Jalisse, il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. La Bertè e Patty hanno avuto modo di conoscere il gruppo già negli Anni Novanta, proprio in occasione del Festival di Sanremo vinto da marito e moglie. Correva l’anno 1997, conduceva Mike Bongiorno insieme a Valeria Marini e Piero Chiambretti, e i Jalisse si piazzarono al primo posto con la canzone Fiumi di parole. Patty Pravo arrivò solo ottava con …E dimmi che non vuoi morire, mentre la Bertè si classificò al ventesimo posto con Luna. Senza dimenticare Fausto Leali – anche lui oggi Coach di Ora o mai più – che ottenne il quinto posto.

Loredana Bertè: “Fiumi di parole? Manca il testo”

A detta di Loredana Bertè, i Jalisse non meritavano di vincere il Festival di Sanremo 1997 per la mancanza di testo in Fiumi di parole. “Mi piacciono le canzoni con un testo importante” ha puntualizzato la sorella di Mia Martini. Secondo Patty Pravo, invece, la sua canzone – E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi – era di gran lunga migliore di quella dei Jalisse. Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno ascoltato le critiche delle loro colleghe senza replicare, forse perché in tanti anni ne hanno sentite di ogni sul loro conto. È però intervenuto in loro aiuto Michele Zarrillo, altro Coach di Ora o mai più.

Michele Zarrillo difende i Jalisse a Ora o mai più

“Non trovo Fiumi di parole una canzone brutta. È una canzone melodica, di impatto. Forse la sfortuna dei Jalisse è stata quella di aver vinto Sanremo. Se non fossero arrivati primi la loro carriera sarebbe andata diversamente”, ha osservato Michele Zarrillo.