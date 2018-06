Ora o mai più, i Jalisse vincono la terza puntata: la nuova classifica

Ora o mai più, chi ha vinto la terza puntata? Ieri sera a trionfare nel programma di Rai1 sono stati i Jalisse

“Sorpresa” ad Ora o mai più. Dopo Lisa che ha vinto i primi due appuntamenti, venerdì 22 giugno 2018 a trionfare nella terza puntata del programma di Rai1 sono stati i Jalisse. Ieri sera, infatti, il duo musicale formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci è riuscito a convincere sia i giudici (53 i punti assegnati dalla giuria, il massimo) sia il pubblico presente in studio (32, il massimo anche in questo caso). Merito dei due cantanti che, nel corso della serata, hanno convinto ed emozionato intonando il duetto “L’elefante e la farfalla” e la cover “Ti sento” dei Matia Bazar, in entrambi i casi esibendosi accompagnati dal loro “maestro”, Michele Zarrillo.

I Jalisse in gara Ora o mai più: Alessandra Drusian nuova voce dei Matia Bazar?

A proposito di Matia Bazar, ieri sera a Ora o mai più ai Jalisse è arrivata anche una proposta inaspettata. Nel commentare la gara, Loredana Berté ha indicato Alessandra Drusian come possibile nuova voce del famoso gruppo musicale. Poco dopo, Amadeus ha appoggiato l’appello e anche i due concorrenti del programma di Rai1 si sono detti disposti ad accettare una eventuale collaborazione con gli artisti citati in studio. Sul tema, invece, una nota di dissenso è arrivata da Marco Masini. Secondo il giudice, infatti, la Drusian dovrebbe continuare sì a cantare ma soltanto come “metà” dei Jalisse. Insomma, andrà in porto o no questa nuova idea? Vedremo.

Ora o mai più: la classifica del 22 giugno 2018

Intanto, venerdì 22 giugno 2018 nella terza puntata di Ora o mai più è stata resa nota anche la nuova classifica settimanale data dai voti dei giudici mixati con quelli del pubblico. Le novità? Subito dopo i Jalisse primi classificati, troviamo Francesca Alotta al secondo posto e Lisa al terzo. Ultima invece Valeria Rossi, mentre quarti in ex aequo sono risultati Marco Armani, Massimo Di Cataldo, Alessandro Canino e Stefano Sani.