Ora o mai più omaggia Fabrizio Frizzi: il commento di Rita Dalla Chiesa

Ora o mai più omaggia Fabrizio Frizzi: le parole di Amadeus e Lisa

A Ora o mai più c’è spazio per l’omaggio a Fabrizio Frizzi. Nella seconda puntata del programma di Rai1, Amadeus “regala” a Lisa un filmato emozionante tratto direttamente dal 1998. Nelle immagini, Frizzi intervista Bocelli che augura una carriera brillante alla cantante. E oggi l’artista così commenta quanto mostrato. Da “persona straodinaria“, dice la concorrente della nuova trasmissione della Rai, “quando arrivai ero veramente emozionatissima e lui mi ha fatto sentire a casa“. Parole, quelle pronunciate dell’inteprete di “Sempre”, che Amadeus commenta così: “Un bacione a Fabrizio“. Termini semplici che i presenti in studio approvano, alzandosi in piedi in ricordo dell’amato conduttore scomparso.

Fabrizio Frizzi, il commento di Rita Dalla Chiesa all’omaggio di Ora o mai più

L’omaggio di Ora o mai più a Fabrizio Frizzi lo convalida anche Rita Dalla Chiesa. Sui suoi social, infatti, l’ex moglie del conduttore, volato via lo scorso marzo 2018, così commenta il momento televisivo. La presentatrice ricorda che il 15 giugno 2015 iniziò quella che allora era una nuova avventura televisiva – reunion con l’ex marito e scrive: “Il pubblico in piedi per appplaudire Fabrizio Frizzi da Amadeus. Tre anni fa, oggi, cominciavamo insieme #lapostadelcuore. Quanto abbiamo riso…“.

Non pochi gli omaggi a Frizzi in tv

Un nuovo omaggio, quello fatto ad Ora o mai più, che arriva a distanza di circa tre mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi e dopo che ieri sera in tv Michelle Hunziker ha speso parole di ringraziamento l’amato presentatore. E, intanto, domani anche Cavalli di battaglia ritrasmetterà una delle ultime ospitate che vide protagonista sul piccolo schermo proprio per il compianto conduttore della Rai.