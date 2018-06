Non è l’Arena: Giletti ospita Corona e lancia una frecciatina a Fabio Fazio

Non è l’Arena: Giletti pronto a raccontare la verità di Fabrizio Corona a La7

Tutto è pronto a La7 per lo speciale di Non è l’Arena dedicato a Fabrizio Corona. Giletti infatti, come molti probabilmente già sanno, ospiterà l’ex re dei paparazzi nella sua trasmissione, permettendogli di raccontare tutta la sua verità sui problemi giudiziari che lo hanno coinvolto in questi anni. Niente paletti o restrizioni, Fabrizio Corona potrà dire e fare tutti i nomi che vuole ha spiegato l’ex conduttore Rai in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. L’ospitata di Corona, però, non sarà un “Uno contro tutti” ma un dibattito, aperto a tutti gli ospiti chiamati a partecipare alla trasmissione.

Non è l’Arena: la frecciatina di Massimo Giletti al collega Fabio Fazio

Durante l’intervista, però, a Massimo Giletti non è stato chiesto di parlare solo dell’intervento di Fabrizio Corona a Non è l’Arena. Al conduttore di La7, infatti, sono state poste alcune domande su quelli che sono i suoi attuali rapporti con Fabio Fazio. Con il conduttore della rete rivale pare che Giletti non abbia più rapporti. Massimo non è più in contatto Fabio Fazio, o meglio, nell’intervista è stato racconto che sarebbe stato quest’ultimo a non farsi più sentire. “Ma forse è meglio così” ha tenuto a puntualizzare Giletti “Va benissimo così”.

Non è l’Arena: quando va in onda la puntata dedicata a Fabrizio Corona

Fabrizio Corona a Non è l’Arena avrebbe dovuto esserci già domenica 3 giugno. Imprevisti dell’ultimo momento, però, avrebbero costretto la rete a rimandare la trasmissione. La puntata dedicata all’ex re dei paparazzi, però, dovrebbe andare in onda domenica 17 giugno. In studio ci saranno anche come ospiti molti volti noti come, per esempio, Maurizio Costanzo, Clemente Mastella e Mara Venier (i quali avranno l’opportunità di confrontarsi con Corona e di alimentare il dibattito). Sui social, inoltre, Giletti ha fatto sapere che importanti rivelazioni saranno fatte da Fabrizio durante la serata.