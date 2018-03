Nominati Isola dei Famosi e il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta

By

Chi sono i nuovi nominati dell’Isola dei Famosi? Chi ha nominato chi? Intanto tornano in gara Rosa Perrotta e Elena Morali

Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan sono i nuovi nominati dell’Isola dei Famosi. La maggior parte del gruppo è stato compatto nel votare per la bionda showgirl mentre sono finiti al ballottaggio Nino, Jonathan e Amaurys Perez. Alla fine la Mejor Alessia Mancini ha tirato fuori dal televoto lo sportivo cubano, lasciando invece il comico e l’inviato di Verissimo. La moglie di Flavio Montrucchio ha però scelto Gaspare come compagno da portare sull’Isla Bonita, dove passerà di nuovo qualche giorno di relax e agii dopo aver vinto la medaglia del Mejor. Ma chi ha nominato chi in Honduras? Ecco uno schema riassuntivo:

Franco ha nominato Jonathan

Nino ha nominato Francesca

Bianca ha nominato Francesca

Francesca ha nominato Amaurys

Amaurys ha nominato Francesca

Jonathan ha nominato Nino

La Mejor della settimana, ovvero Alessia Mancini, non ha nominato nessuno ma ha semplicemente salvato Amaurys dal televoto. Perez è stato inoltre eletto Pejor della settimana e per questo sarà costretto a costruirsi una capanna nella giungla nei prossimi giorni.

Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi

Intanto sono rientrate in gioco Elena Morali e Rosa Perrotta: le due hanno trascorso due settimane da sole sull’Isola che non c’è. Al momento la showgirl e l’ex tronista di Uomini e Donne sono “sospese”: la prossima settimana il pubblico deciderà chi tra le due deve restare definitivamente sull’Isola dei Famosi.