Noemi si sposa con il compagno Gabriele Greco il 22 giugno

Matrimonio di Noemi: quando si sposa la cantante? Il 22 giugno 2018 a Roma

È ufficiale: Noemi si sposa! Dopo le varie indiscrezioni, è finalmente trapelata la data ufficiale del matrimonio. L’evento è stato fissato il prossimo 22 giugno a Roma. A farlo sapere è il settimanale Di Più Tv, che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio di Veronica Scopelliti (questo il vero nome di Noemi) e Gabriele Greco. La coppia si sposerà nel tardo pomeriggio di venerdì a Roma, la città dove l’ex concorrente di X Factor è nata e cresciuta. Le nozze saranno religiose visto che Noemi è molto credente. I fiori d’arancio arrivano dopo una lunga storia d’amore: Noemi e Gabriele stanno insieme da ben dieci anni e convivono già da tempo.

Chi è Gabriele Greco: il futuro marito di Noemi

Gabriele Greco, il futuro marito di Noemi, è un musicista. Attualmente lavora come bassista del gruppo musicale della cantante. La storia tra i due è nata prima della partecipazione di Veronica a X Factor, avvenuta nel 2009. La Scopelliti e Gabriele si sono conosciuti nel 2008, quando Gabriele è stato chiamato a sostituire il bassista ufficiale della band di Veronica (prima di approdare al talent show Noemi ha fatto una lunga gavetta tra piccoli eventi e concorsi). A poco a poco tra i due è sbocciato l’amore, anche se i momenti di crisi non sono mancati. Come quelli successivi al successo di X Factor dove Noemi, pur non vincendo, è stata la cantante più seguita di quella edizione.

Noemi e Gabriele si sposano ma saltano la luna di miele

Uniti dall’amore e dalla musica, Noemi e Gabriele Greco non faranno subito il viaggio di nozze. Dopo il 22 giugno i due riprenderanno La luna tour, con cui stanno girando l’Italia da settimane. Già il giorno dopo le nozze, dunque il 23 giugno, si esibiranno a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. “Amarci e condividere il palco è bellissimo”, ha assicurato tempo fa Noemi.