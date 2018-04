Nino Formicola a Domenica Live: pesanti accuse al vincitore dell’Isola

Domenica Live: le pensati accuse mosse a Nino Formicola dagli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi

Una puntata molto agitata quella di Domenica Live di oggi. Tante infatti le polemiche sollevate dagli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi in diretta da Barbara d’Urso. Le accuse più pesanti, tuttavia, sono state mosse proprio nei confronti del vincitore di questa edizione. A puntare il dito contro Nino Formicola, per la precisione, sarebbe stata in primis Francesca Cipriani, seguita poi anche dagli altri concorrenti del reality presenti in studio. Il motivo? Il comico avrebbe più volte dimostrato all’Isola di avere dei pregiudizi nei confronti dei napoletani e di disprezzare apertamente i programmi di Barbara d’Urso.

Nino Formicola contro i napoletani? La versione del vincitore dell’Isola dei Famosi a Domenica Live

“C’era una persona che ce l’aveva a morte con i napoletani” ha esordito dicendo Francesca Cipriani dalla d’Urso. Chi? “Nino” ha risposto l’ex pupa senza esitazione “L’ha proprio detto: non sopporto i napoletani con questi modi di fare… lui aveva proprio questo pregiudizio nei confronti delle persone del Sud”. Come se non bastasse, inoltre, la Cipriani ha anche aggiunto: “Nino era la prima persone che diceva che non sarebbe venuto in queste trasmissioni, perché sono trash”. Ma gli altri naufraghi hanno confermato o smentito la versione di Francesca Cipriani? A tal proposito Jonathan ha affermato: “Lui aveva questo atteggiamento molto polemico, la Cipri non è una bugiarda…”. Alle polemiche sollevate dai naufraghi Barbara d’Urso ha prima risposto dicendo: “Potevamo fare il 22% anche senza Nino se non voleva venire”.

Domenica Live, gli ex naufraghi contro Nino Formicola: la versione del vincitore dell’Isola dei Famosi

Poi la conduttrice però ha chiesto spiegazioni al diretto interessato che, a tal proposito, ha detto: “Io mi chiamo Formicola e tu sai che la mia famiglia è di Napoli e non voglio più sentire certe str….te! Francesca Cipriani si riferiva alla mia critica a certi atteggiamenti camorristici avuti da certe persone”. Ma il vincitore dell’Isola ha o non ha criticato la trasmissione di Barbara? “Non mi piacciono le persone che approfittano di questi spazi per crearsi uno spazio televisivo che non meritano” si è giustificato dicendo Nino che, in questo modo, ha quindi ribadito di non disprezzare in programma in sé ma quello che, a volte, succede.