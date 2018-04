Nino Formicola: le frecciatine agli ex naufraghi dell’Isola dopo il canna gate

Nino Formicola: frecciatine agli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi e la sua opinione sul canna gate

Grazie al suo trionfo all’Isola dei Famosi Nino Formicola sembrerebbe essere pronto a rilanciare la sua carriera dopo la morte di Andrea Bramieri. In un intervista rilasciata al settimanale Chi, tuttavia, il comico ha voluto prima prendere le distanze da alcune cose successe nel reality. Alludendo chiaramente alle polemiche che hanno contraddistinto questa edizione dell’Isola, infatti, Nino Formicola ha lanciato delle chiare frecciatine agli ex naufraghi che con lui hanno condiviso l’esperienza in Honduras. Liti, discussioni incomprensioni e persino lo scandalo canna – gate, il vincitore di questa edizione dell’Isola si è proprio espresso su tutto.

Nino Formicola dopo l’Isola dei Famosi: “I miei colleghi naufraghi non hanno capito una mazza”

“Io l’Isola dei Famosi sono stato obbligato a farla” ha esordito dicendo Nino Formicola. Il motivo? Il pubblico, come da lui stesso già più volte ribadito, lo aveva dimenticato dopo la morte di Zuzzuro e quindi, spiega il vincitore dell’Isola, questo reality a lui è servito solo per rimettersi in mostra. “I miei colleghi naufraghi che pensavano di aver svoltato non hanno capito una mazza” ha poi dichiarato Formicola senza peli sulla lingua “La TV ha usato noi, noi dobbiamo essere capaci di usare la TV. Il fine non è la popolarità, ma lavorare”. Lo stesso, inoltre, ha aggiunto anche: “Ho dimostrato in Honduras che si può fare spettacolo anche lontano da risse, litigi e caos”.

Isola dei Famosi, Nino Formicola parla del canna – gate: il riferimento a Francesco Monte

Stando a quanto dichiarato nell’intervista, in fine, sembrerebbe che Nino Formicola non abbia nemmeno gradito l’eccessiva attenzione riservata al canna – gate. “Io volevo far divertire la gente nonostante le difficoltà in cui mi trovano” ha infatti asserito lui “Poi estremizzare e buttare tutto in caciara perché uno forse si è fatto una canna è ridicolo”.