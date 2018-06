Nino Formicola, il suo sogno dopo L’Isola dei Famosi: c’entra Mara Venier

L’Isola dei Famosi, il sogno di Nino Formicola: “Opinionista alla Mara Venier. Oppure come Crozza”

A due mesi dalla fine de L’Isola dei Famosi che l’ha incoronato vincitore, Nino Formicola torna a parlare. L’occasione è una nuova intervista, stavolta rilasciata a “Il Tempo”, in cui il comico rivela il suo sogno per il futuro. Rispondendo alla domanda “Cosa le piacerebbe fare dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi?”, l’ex componente del duo Zuzzurro e Gaspare replica così: “Mi piacerebbe potermi misurare nel ruolo di opinionista. Un po’ alla Mara Venier. In questo modo, infatti, riuscirei a mettere in campo due cose che mi appartengono: fare il comico e parlare da addetto ai lavori perché io L’Isola l’ho fatta sul serio. Oppure vorrei una finestra televisiva come quella di Crozza. Una copertina a un talk show o a un reality (…)“, fa sapere. Parole che arrivano dopo il ritrovato entusiasmo, regalato meritatamente anche dalla partecipazione all’edizione 2018 del reality show di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi. In merito, però, Formicola ha le idee chiare: “(…) Ma io non voglio accettare la prima cosa che capita. Vorrei qualcosa di carino per rientrare in scena nel migliore di modi“.

Nino Formicola dopo L’Isola dei Famosi 2018: “La vittoria una boccata d’ossigeno. Le mie casse ne avevano bisogno”

Per Nino Formicola, l’intervista è anche un’occasione per commentare l’esperienza da vincitore de L’Isola dei Famosi 2018. “Per me – dice il comico – la vittoria è stata una boccata d’ossigeno. Le mie casse ne avevano davvero bisogno“, commenta. Quindi, l’ammissione: “Certamente se Andrea fosse stato ancora vivo non avrei avuto bisogno di partecipare all’Isola dei Famosi“. Dunque, rispondendo ad una precedente domanda, il comico dice anche: “(…) In passato avevo contestato la logica dei reality. Ma è inutile nascondere che l’ho fatto per avere più visibilità (….)“.

L’Isola, Formicola e quella proposta di matrimonio ad Alessandra in tv: “Mi sono sempre sentito un single, ma…”

E a chi gli domanda “Ci sta dicendo che la sua proposta di matrimonio è legata allo stress in Honduras?”, Nino Formicola commenta così la scelta di chiedere la mano in diretta tv alla compagna Alessandra. “No. In realtà il fatto è che in una situazione come quella non si pensa alle bollette e al commercialista ma si inizia a ragionare in tutt’altro modo (…). Io mi sono sempre sentito un single ma, a quel punto, ho sentito il bisogno di ufficializzare qualcosa che già esisteva nei fatti (…)“.