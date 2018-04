Isola dei Famosi, Bianca Atzei cotta di Nino Formicola? Parla il vincitore del reality show

Il gossip lanciato da Eva Henger a Casa Signorini ha scosso il mondo dello showbiz. Secondo l’ex moglie di Riccardo Schicchi, Bianca Atzei ci avrebbe provato con Nino Formicola. Una news che ha stupito data la grossa differenza d’età tra i due e la presenza di Alessandra Raya nella vita di Gaspare. Ebbene, a quanto pare si è trattato di una fake news. A confermarlo il vincitore del reality show, che ha bollato il pettegolezzo come una news assolutamente ridicola e faziosa. “Ma neanche per idea, è ridicolo, come si può credere a una roba del genere?” ha detto Nino al settimanale Vero. Dunque, Bianca non ci ha provato con Formicola, ma l’ex naufrago ha speso belle parole nei confronti della cantante con la quale ha condiviso il podio finale.

Le parole di Nino Formicola per Bianca Atzei dopo l’Isola dei Famosi

“Bianca è molto carina, buona ed educata. Ha solo un difetto: ha meno sicurezza di quella che dovrebbe avere. Quando non si ha la sicurezza, la si cerca in maniera costante e questa ricerca di approvazione può sembrare strategia. Dovrebbe avere più grinta”, ha fatto sapere Nino Formicola. Il comico ha fin da subito instaurato un ottimo rapporto con Bianca Atzei, tanto da creare con la giovane un gruppo ben affiatato con Alessia Mancini e Amaurys Perez.

Anche Bianca Atzei ha smentito il flirt con Nino Formicola in Honduras

Intanto anche Bianca Atzei ha smentito un’eventuale cotta nei riguardi di Nino Formicola: “Mi viene da ridere. Entro con il cuore rotto e mi butto tra le braccia di un’altra persona? Ma non è proprio nel mio interesse. Il fatto che ci avrei provato con Nino mi fa sorridere. Se si arriva addirittura a dire certe cose…Per me la cosa più importante è il parere del pubblico, non dei naufraghi. Se ci sono persone che non hanno obiettivi nella vita, non è colpa mia”.