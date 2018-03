Nino Formicola contro Elena Morali: lo sfogo del comico dopo lo scontro in diretta con l’ex pupa

Il ricongiungimento di Elena Morali e Rosa Perrotta con gli altri naufraghi, dopo la loro permanenza all’Isola che non c’è, ha fatto tanto discutere ieri sera. Durante la diretta, infatti, sono state fatte ascoltare ai presenti quanto affermato nei giorni scorsi dalle due ragazze. Si trattava di commenti e pensieri che, di fatto, non hanno molto fatto piacere agli altri concorrenti del reality. Quelli ad essere stati più criticati da Elena e Rosa, tuttavia, sono stati Nino Formicola e Alessia Mancini che, di fatto, hanno poi goduto anche dell’appoggio dei presenti in studio. A prendere le difese di Alessia e Nino, infatti, sono intervenuti Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossatti. I naufraghi tanto criticati da Elena e Rosa, come mostrato oggi durante il day time, hanno avuto poi comunque modo di esprimere la loro al riguardo.

Nino Formicola: Elena Morali? “Una ragazzina che non ha né arte né parte”

Se l’opinione di Alessia Mancini su Rosa ed Elena oggi c’è stata mostrata durante il day time grazie al fuori onda registrato dalla produzione, sulla Morali, invece, è stato lo stesso Nino Formicola a dire la propria durante un confessionale. Il comico, infatti, senza nascondersi dietro ad un dito, di fronte alle telecamere riferendosi appunto ad Elena Morali ha detto: “Non ho voglia di discutere con una ragazzina che non ha né arte né parte”. Al suo rientro da Playa Bonita, dunque, Nino affronterà faccia a faccia Elena oppure, al contrario, manterrà il profilo basso? A risponde a questa domanda c’ha pensato sempre il naufrago, dichiarando: “L’unica cosa che si può fare è evitarla”.

Elena Morali e Rosa Perrotta: guerra aperta contro Amaurys e il resto del gruppo

Elena Morali e Rosa Perrotta, nonostante tutto, continuano a non farsi intimorire e, insieme, hanno fatto squadra contro tutti gli altri naufraghi rimasti all’Isola. Tra questi quelli per cui le due sembrerebbero mostrare più risentimento sono però Alessia Mancini, Nino Formicola, Bianca Atzei e Amaurys Pérez. Per scoprire come tutto questo andrà finire, di fatto, non ci resta che aspettare. Le premesse, ad oggi, sembrano promettere bene.