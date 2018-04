Nino Formicola dopo l’Isola: “Cipriani ridicola, mi sta sulle p…e!”

Nino Formicola contro Francesca Cipriani: l’opinione del vincitore dell’Isola dei Famosi sull’ex pupa

Chiamato in diretta durante la trasmissione Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) Nino Formicola non le ha di certo mandate a dire. Prima di tutto, però, ha voluto commentare la sua vittoria all’Isola dei Famosi. “Il pubblico si è stancato di certi programmi e certi personaggi…Personaggi che non si sa nemmeno che lavoro facciano” ha affermato Nino cercando di spiegare la sua vittoria al reality. Come se non bastasse, inoltre, il vincitore dell’Isola poi ha avuto tanto da ridire anche nei confronti di altri suoi compagni di avventura, esprimendo il suo giudizio più critico soprattutto contro Francesca Cipriani.

Nino Formicola contro Francesca Cipriani: “Ridicola… mi sta sulle p…e!”

“La Cipriani è l’esempio negativo di quello che la televisione non dovrebbe mandare in onda” ha ad un certo punto esordito dicendo Nino in radio “Insegna alle ragazze che bisogna fare l’oca e non sapere fare niente per andare in Tv”. Il suo atteggiamento, o meglio il suo personaggio, molto avrebbe infastidito Formicola all’Isola dei Famosi. Un modo di fare che “Mi sta sulle p…e” ha poi aggiunto il comico. Secondo Nino, infatti, l’ex pupa dovrebbe semplicemente mostrare se stessa, evitando di far passare certi messaggi in televisione. Lui stesso, stando a quanto dichiarato durante l’intervista, avrebbe più volte detto alla Cipriani di cambiare. “Togliti questa maschera perché poi diventi ridicola”, queste le esatte parole usate dal vincitore dell’Isola.

Nino Formicola, Bianca Atzei innamorata di lui? Il comico smentisce tutto

In radio è stato chiesto a Nino di commentare anche le voci riguardanti il presento innamoramento di Bianca Atzei. La cantante aveva davvero una cotta per lui? In tono secco e deciso, e anche un po’ divertito, Formicola ha subito smentito tutto. Niente amore, ma soltanto stima e affetto.