Nino Benvenuti in ospedale: ricoverato in codice rosso dopo un malore

Malore per Nino Benvenuti: cosa è successo all’ex pugile

Spavento per Nino Benvenuti. L’ex pugile campione del mondo è finito in ospedale dopo un malore accusato nel pomeriggio di sabato. Lo sportivo, che oggi ha 80 anni, è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata di Roma. Al momento sembra fuori pericolo ma la prognosi è riservata. Per ora Benvenuti dovrà stare a riposo assoluto. E pensare che solo due giorni fa aveva spento le 80 candeline: un traguardo importante per Benvenuti, conosciuto in tutto il mondo per le sue prodezze sul ring.

La vita privata dell’ex pugile Nino Benvenuti

Nino Benvenuti è stata medaglia d’oro delle Olimpiadi di Roma nel 1960; campione del mondo una prima volta dal 1965 al 1966 nella categoria superwelter e una seconda volta, dal 1967 al 1970, nella categoria pesi medi. Il campione ha recentemente dato alle stampe un emozionante libro, L’orizzonte degli eventi, in cui racconta tutta la sua vita.

Nino Benvenuti è sposato dal 1998 con l’ex top model Nadia Bertorello, che oggi ha 69 anni. I due hanno una figlia, Nathalie. Ma l’ex pugile ha alle spalle anche un altro matrimonio: quello con Giuliana. Da quest’ultima ha avuto quattro figli e ha adottato pure una bambina tunisina.