Grande Fratello 15, Nina Moric risponde alle accuse: le sue parole contro gli insulti ricevuti sul web

Ospite attesissima di questa sesta puntata del GF 15, stasera in studio da Barbara d’Urso Nina Moric ha preso parola per rispondere a tutti quelli che sul web l’hanno pesantemente insultata in questi giorni. Dopo l’incontro con Luigi Favoloso, infatti, i social si erano scatenati contro Nina, criticando pesantemente il suo aspetto e i suoi modi di fare. A tutte queste persone, allora, la Moric pochi minuti fa ha risposto parlando anche a nome di chi, a differenza sua, non sempre è in grado di reagire al cyberbullismo. “Credo che questi carnefici dei social siano vittime di se stessi” ha esordito dicendo l’ex di Corona “Sono allibita”.

Nina Moric al Grande Fratello: troppo magra? “Faccio la modella è la mia costituzione…”

A chi l’ha accusata di essere troppo magra e di avere il viso particolarmente scavato Nina Moric ha detto stasera: “Io da quando ho 16 anni faccio la modella è la mia costituzione”. A tal proposito, poi, la modella ha aggiunto: “Le persone si permettono di vomitare questo odio pur sapendo la mia situazione […] Io non bevo e non prendo psicofarmaci nonostante la mia situazione… queste persone che si facciano un esame di coscienza perché un giorno i vostri figli potrebbero subire la stessa cosa perché le persone più deboli di me hanno fatto cose estreme come il suicidio per questo”.

GF 15: Nina Moric difende Luigi Favoloso in diretta

A Nina Moric stasera è stato chiesto anche di parlare di quelli che sono i rapporti attuali con Luigi Favoloso. La showgirl, nonostante tutto, non è apparsa particolarmente infastidita dagli atteggiamenti di quest’ultima, anzi. La Moric ha infatti pure provato a giustificare Favoloso. Le dinamiche venutesi a creare all’interno del reality, ha spiegato, ad oggi non interessano. Tra lei e Luigi Favoloso quindi le cose sono destinate a migliorare? Staremo a vedere.