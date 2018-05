Nina Moric: Favoloso? “Se dici di amare una donna non la lasci per il GF”

Nina Moric, nuove dichiarazioni su Luigi Favoloso: ecco cosa pensa della partecipazione del suo ex al Grande Fratello

Sull’esperienza che Luigi Favoloso ha scelto di fare al Grande Fratello Nina Moric si è espressa già in diverse occasioni. Sui social, infatti, la showgirl ha più volte ribadito il suo disappunto, soprattutto dopo aver visto il suo fidanzato legare particolarmente con Patrizia Bonetti nella Casa. Oggi, però, la Moric di Luigi Favoloso e della sua vita prima e dopo il Grande Fratello è ritornata a parlare, scegliendo di raccontare le sue ragioni in una lunga intervista pubblicata dal settimanale Chi. Con Favoloso, stando alle sue ultime dichiarazioni, la storia sembrerebbe ormai essere giunta al capolinea. A spingerla a chiudere definitivamente, però, non sarebbe stato solo il flirt di lui con Patrizia Bonetti. Tra lei e Luigi, infatti, le cose pare che andavano male già da prima, la partecipazione di Favoloso al GF avrebbe solo fatto precipitare le cose.

Nina Moric dopo l’ingresso di Luigi Favoloso al Grande Fratello: “Se dici di amare una donna non la lasci sola”

Questo per Nina Moric è un momento molto difficile. Alla showgirl, infatti, è stata tolta la custodia del figlio e tutto ciò, oggi, la fa molto soffrire. Per questo motivo l’ex di Corona era contraria all’ingresso di Luigi Favoloso al Grande Fratello. “Se dici di amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il libero arbitrio” spiega infatti lei. La Moric, poi, durante l’intervista aggiunge anche: “Favoloso ha scelto di fare il GF anziché stare di fianco a me, non avevo bisogno di una persona che sceglie il GF in luogo alla sofferenza. Quindi in bocca al lupo”.

Luigi Favoloso in nomination per punizione dal Grande Fratello: l’ex di Nina Moric potrebbe raggiungere presto Patrizia Bonetti

Dopo essere stato lasciato in diretta dalla sua fidanza, Luigi Favoloso ha dovuto fare i conti con altre pesanti accuse. Il concorrente, nelle specifico, sarebbe stato fortemente criticato dal pubblico (e non solo) per l’atteggiamento ostile avuto nei confronti di Aida Nizar. Per questo motivo, infatti, il Grande Fratello ha deciso di punire Favoloso mettendolo in nomination. Luigi, quindi, se eliminato potrebbe raggiungere presto Patrizia Bonetti fuori dalla Casa (eliminata nei giochi durante la terza puntata).